Murió Peter Greene, el recordado actor de Pulp Fiction y La máscara, a los 60 años

Una triste noticia sacudió a Hollywood, especialmente a los fanáticos del cine de Quentin Tarantino. Peter Greene, conocido por su interpretación del malvado Zed en Pulp Fiction (1994), murió a los 60 años. Fue encontrado sin vida en su departamento de Nueva York, según reveló su representante.

El actor de La máscara (The Mask), nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, fue encontrado muerto en su departamento de la calle Clinton Street, en el barrio Lower East Side, de Manhattan, durante la tarde del viernes 12 de diciembre. Así lo confirmó su representante a New York Post. Según la Policía y su representante Gregg Edwards, lo hallaron inconsciente en el domicilio y lo declararon muerto en el lugar. Si bien aún queda realizar una autopsia para determinar las causas del deceso, las autoridades aseguraron que no sospechan que se haya tratado de un crimen.

Peter Greene fue encontrado sin vida en su departamento de Nueva York; tenía 60 años (Foto: IMDb)

Aunque el pico de popularidad de Greene fue en la década del 90, con las películas Pulp Fiction, La máscara y Clean, Shaven, hasta sus últimos días se mantuvo activo y con proyectos en agenda. Su representante reveló que en enero de 2026 tenía previsto comenzar con la producción de un thriller independiente titulado Mascots junto al actor Mickey Rourke. Tras enterarse de la triste noticia, el mismo se contactó desde California con el guionista y director del film, Kerry Mondragón, quien, según aseguró, rompió en llanto al enterarse de la tragedia.

Peter Greene en Pulp Fiction

“Era un hombre estupendo. Sin duda, uno de los actores más grandes de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo”, expresó su representante. Si bien reconoció que Greene tenía fama de ser una persona difícil para trabajar, destacó que era un “perfeccionista” que dejaba todo de sí en cada proyecto y quería que sus actuaciones fueran correctas. “Luchó contra sus demonios, pero los venció”, enfatizó.

Por otra parte, Edwards remarcó que a lo largo de su carrera, Greene tuvo la oportunidad de trabajar con “increíbles” actores y directores. En Pulp Fiction compartió elenco con Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson y Bruce Willis, bajo la dirección de Quentin Tarantino, y en La máscara (1994), dirigida por Chuck Russell, con Jim Carrey y Cameron Diaz. Según su opinión, su interpretación del mafioso Dorian Tyrell en este último film fue probablemente el mejor papel de su carrera.

Al conocer la triste noticia, los seguidores de su filmografía se pronunciaron en las redes sociales y dejaron sentidos mensajes de despedida. “Descansa en paz. Uno de los actores más memorables de Hollywood”; “Cada vez que aparecía Peter Greene, sabías que iba a interpretar al villano más cruel. Un actor de personajes memorable. Descansa en paz”; “Realmente se robó cada escena en La máscara” y “Crecí viéndolo ser uno de los hombres más fantásticos y amenazantes que jamás haya existido, y obviamente también tuvo papeles más reflexivos, como el protagonista de Clean, Shaven", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de X.