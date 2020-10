En su programa Pampita Online, una panelista le preguntó a la conductora sobre su escándalo con Martín Barrantes y respondió: "No hablemos de eso" Fuente: Archivo

En medio de un debate por la polémica separación de Valeria Lynch en Pampita Online, Carolina Pampita Ardohain recibió una incómoda pregunta sobre su pasado y dejó en claro que no tiene intenciones de recordar viejos momentos.

"Los hombres empiezan a esconder todo cuando las mujeres se separan. Hay un montón de abogados que nos contaron que ellos empiezan a dividir todo como si las mujeres no se lo merecieran", expresó Pampita durante el debate sobre el divorcio de Lynch.

Y agregó: "A mí igual no me gustan los hombres que le piden plata a las mujeres. Pienso que la mujer, cuando acompaña a una persona, deja todo absolutamente de lado para que la otra persona brille. Y no en todos los casos pasa con los hombres. Si el hombre dejó todo, tiene sentido su reclamo. Pero en general, a mí, no me parece".

En ese momento, la periodista Paula Galloni, quien escuchaba atentamente, se dirigió a la conductora y señaló: "Vos pasaste por algo así. Me parece que también hablás porque la viviste. Yo recuerdo que tu divorcio fue muy comentado".

El comentario de Galloni provocó la incomodidad de Pampita, quien rápidamente la interrumpió y exclamó: "Ay no, no hablemos de eso, por favor. Prescribió. 20 años pasaron. Ya está. No me acuerdo nada de ese tema".

La panelista hacía referencia al divorcio de la conductora con Martín Barrantes. Se casaron en 2002 y dos años después, en 2004, se divorciaron en medio de un fuerte escándalo que terminó en una denuncia por adulterio de Barrantes a la modelo. Tras esa separación, Pampita conoció a Benjamín Vicuña.

La conductora aclaró, hace algunos años, los detalles del juicio en una entrevista con Ana Rosenfeld, quien fue su abogada. "Me separé, conocí a otra persona, rehice mi vida y quedé embarazada. Pero todavía el divorcio no había salido en ese momento, porque había que esperar un tiempo. Yo, con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar al papel firmado para quedar embarazada y que en ese momento eso era adulterio, a pesar de que estaba separada, que ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país. Yo no sabía que había ciertas reglas o que me podía pasar algo así. Tampoco sabía que la otra persona iba a hacer uso de la ley", explicó.