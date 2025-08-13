Fue una estrella de los 90, se dejó las canas y vive a su manera

Ian Brown, exlíder de la banda de rock alternativo The Stone Roses, se dejó las canas y ahora vive relajado a su manera. El músico y compositor inglés luce irreconocible y en sus redes, en las que cuenta con apenas 100 mil seguidores, comparte muy poco de su vida personal.

Nació el 20 de febrero de 1963 en Warrington, Inglaterra. Es conocido principalmente por haber sido el líder de la agrupación icónica del movimiento Madchester en los años 80 y 90.

Fue el líder de The Stone Roses y luego desarrolló su carrera como solista

Se trató de una corriente musical y cultural que surgió en la ciudad de Manchester. Su nombre combina Manchester con la palabra mad (loco) y refleja el espíritu irreverente, festivo y psicodélico de la escena. Este movimiento representó una transformación en el panorama musical británico al unir géneros que hasta entonces parecían distantes.

Este estilo se caracterizó por una fusión entre el rock alternativo, la música electrónica de clubes, la psicodelia de los años 60 y el funk. El resultado fue un sonido muy bailable, con guitarras melódicas, bajos marcados y bases rítmicas inspiradas en la música de discoteca. Esta mezcla sonora convirtió a Madchester en un fenómeno único y The Stone Roses nació en ese contexto.

The Stone Roses fue una influencia clave en el desarrollo de algunas de las bandas de rock británicas más reconocidas (Foto: archivo)

Junto a él, saltaron a la fama el guitarrista John Squire, el bajista Mani y el baterista Reni, antes de lanzar su icónico álbum debut seis años después. Luego de una disputa legal con su discográfica, lanzaron su segundo álbum llamado Second Coming, en 1994.

Sin embargo, la banda se disolvió dos años después, más precisamente en agosto de 1996, tras sufrir primero la salida del baterista y, tiempo después, del guitarrista, quien aunque Slash -popular guitarrista de los Guns N’ Roses- se propuso reemplazarlo, terminó por ser sustituido por Aziz Ibrahim.

Fue así que Ian Brown continuó con su carrera musical como solista y publicó siete discos de estudio. Unfinished Monkey Business (1998), Golden Greats (1999), Music of the Spheres (2001), Solarized (2004), The World Is Yours (2007), My Way (2009) y Ripples (2019) le valieron múltiples premios y un gran reconocimiento.

Desde finales de los años 80, fue una figura central del movimiento Madchester (Foto: Instagram @ianbrown)

Pero, en 2011, The Stone Roses anunció su regreso con los cuatro integrantes originales. Dos años después lanzaron el documental con su historia, titulado The Stone Roses: Made of Stone, que daba cuenta de la magnitud de su llegada. Sin embargo, en 2017 anunciaron nuevamente su separación.

Desde entonces, Brown continuó con su carrera como solista. Cabe señalar que desde sus comienzos en la música se convirtió en una influencia para otros grandes artistas y bandas, como Blur, Arctic Monkeys, Oasis y, principalmente, para Liam Gallagher, quien lo admitió en más de una oportunidad y llegó a decir que por The Stone Roses decidió dedicarse a eso.

Brian junto a Liam Gallagher, vocalista de Oasis (Foto: Instagram @ianbrown)

En la actualidad, con 62 años, lleva una vida más tranquila, con un perfil mucho más bajo que el que mantuvo en su juventud. Desde 2019 hasta ahora, solo lanzó dos sencillos y de manera independiente; el más nuevo de ellos, “Rules”, vio luz verde en mayo de 2023 y desde entonces no volvió a sacar nada nuevo.

En 2022 volvió a subirse a los escenarios después de años de no hacerlo de manera solista, pero el hecho causó controversia porque no lo hizo con banda y tampoco tocó temas de The Stone Roses, hecho que decepcionó rotundamente a sus fanáticos. Según su cuenta de Instagram, su última presentación fue en diciembre de 2023, en el marco del festival The Hacienda Returns.

Lo que más llamó la atención de Ian Brown en la actualidad es que luce irreconocible, principalmente por su estilo, con un pelo largo y canoso, y sus elecciones de outfits súper relajados, con pantalones y buzos deportivos, que lo alejan de la figura que muchos recuerdan cuando hablan de él. De la misma forma parece vivir su vida, ya que se mostró como uno más en un concierto en Manchester o al compartir su tiempo con amigos.