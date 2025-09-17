Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible

La vida de Amy Yasbeck cambió por completo en 2003, cuando su marido, el reconocido actor John Ritter murió a causa de disección aórtica, una condición médica grave. Pese a formar parte de éxitos como Mujer Bonita (1990) y La Máscara (1994), la actriz hizo su última participación en 2016, por lo que dedica gran parte de su tiempo en la concientización sobre la enfermedad que se llevó al padre de su único hijo.

Amy Yasbeck junto a John Ritter (Foto: Instagram/@yasbeckamy)

“Actor lady who can’t stop talking to u about your Aorta” (la actriz que no para de hablarte de tu aorta) es la frase con la que la mujer de 63 años se describe en su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 26.000 seguidores. Con aquella expresión, su intención es captar la atención de los usuarios para que hagan clic en el sitio web de la fundación que creó en honor al comediante que murió a los 54 años.

Amy Yasbeck concientiza sobre la disección aórtica, la enfermedad que causó la muerte de su marido (Foto: Captura Instagram/@yasbeckamy)

En la Fundación John Ritter para la Concientización sobre la Aorta, Yasbeck trabaja incansablemente para prevenir la muerte prematura por esta enfermedad. De hecho, la actriz suele dar charlas en las que comparte su historia de vida y ofrece información valiosa sobre los síntomas y la prevención.

Desde sus redes, Amy se muestra con el pelo ondulado, corto por sobre los hombros y castaño oscuro, muy distinto a su época de auge, en la que se destacó por su brillante cabellera pelirroja. Habla frente a la cámara con intención de que su voz retumbe en todo el mundo. La foto de perfil que tiene en su cuenta es una en la que se la ve posar junto a Ritter en tiempos felices, a quien cada vez que puede lo recuerda, precisamente los 17 de septiembre, el día que cumpliría años.

Amy Yasbeck junto a Ritter en el día de su casamiento (Foto: Captura Instagram/@ yasbeckamy)

“Hoy es nuestro aniversario. Ayer fue su cumpleaños. Este año la Semana de Concientización sobre la Disección Aórtica está golpeando bastante duro aquí en Ritter World. Gracias a todos por el apoyo -tanto para la fundación como para nuestra familia-, significa el mundo que todos ustedes entienden, la devastación que la disección aórtica trae y el precio personal que cobra en las familias de todo el mundo”, escribió en una publicación que realizó el 18 de septiembre de 2023, en la que se los ve a los dos sonreír tras dar el sí.

Y completó: “Solo somos un ejemplo. Se trata de ti y tu familia y tu historia de salud aórtica familiar... y futuro. Por favor, visite nuestro sitio web para conocer los factores de riesgo”.

Amy Yasbeck en Mujer Bonita (1990)

A lo largo de su trayectoria como actriz, Yasbeck participó en numerosas producciones. En la década del noventa interpretó a Elizabeth Stuckey, la invitada en la escena del polo en Mujer Bonita, la icónica producción que protagonizaron Julia Roberts y Richard Gere.

Amy Yasbeck en La Máscara (1998)

Un año después, en 1994, se puso en la piel de la ambiciosa periodista Peggy Brandt en La Máscara, donde manipuló al personaje de Jim Carrey. También, durante esa misma década, protagonizó la serie de comedia Wings (1990) y la película Mi Pobre Diablillo (1990), en la que conoció al amor de su vida, el actor John Ritter. Su relación pasó de la ficción a la realidad, se casaron y formaron una familia.

Amy en Mi Pobre Diablillo, donde conoció a Ritter

Además, su trabajo se extendió a producciones como la película para televisión Splash, Too (1988), la telenovela Days of Our Lives (1965) y el programa Are You Smarter Than a 5th Grader? (2007).