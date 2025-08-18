Fue un actor emblema de los 80, se lució como el villano perfecto y hoy luce irreconocible

Un ícono del cine de los años 80 reapareció en la escena pública luciendo un aspecto completamente irreconocible, cuatro décadas después de haber protagonizado una de las películas más exitosas de la época y de haber optado por una vida alejada de los flashes. Se trata de Thomas F. Wilson, el actor de 66 años que dio vida al emblemático personaje de Biff Tannen en la aclamada saga Volver al Futuro.

Wilson fue captado recientemente por las cámaras mientras salía a almorzar con un amigo, en una imagen que sorprendió a los fanáticos del cine, que le habían perdido el rastro. Lejos del corte de pelo bien corto a los costados y el color castaño que lo caracterizaron en su papel icónico cuando rondaba los 20 años, ahora luce el pelo largo y canoso, un cambio radical a la última imagen que la gente tenía de él.

Wilson siguió ligado al arte durante toda su vida (Foto: @tomwilsonusa)

El papel de Biff Tannen era un matón insoportable que intentaba constantemente sabotear a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox. El papel catapultó a Wilson a la fama mundial en la década de los 80 y su interpretación de este antagonista se convirtió en un clásico de culto, marcando un hito en su carrera cinematográfica. Sin embargo, tras su paso por el cine, Wilson decidió orientar su trayectoria profesional hacia otros horizontes, alejándose de la primera línea de Hollywood para explorar nuevas facetas artísticas y laborales.

Una de las principales vías que tomó fue el stand-up, donde pudo desarrollar su talento humorístico en un formato diferente al de la actuación tradicional. Además, incursionó en el arte, realizando pinturas para los parques temáticos de Disney, una actividad que le permitió combinar su creatividad con un trabajo más discreto y alejado del frenesí de la industria del cine. Esta decisión de abandonar la fama por un trabajo “normal” es lo que contribuyó a que su imagen actual sea tan distinta a la que el público recuerda de sus años de juventud.

Su papel como antagonista de McFly es recordado por todos los fanáticos

Aunque su mayor reconocimiento llegó con Volver al Futuro, también participó en películas como Action Jackson, April Fool’s Day, High Strung y Camp Nowhere, donde demostró una gran versatilidad como actor incursionando en distintos géneros. Más allá de sus roles en cine y televisión, Wilson desarrolló una prolífica carrera en el doblaje, prestando su voz a diversos personajes de la exitosa serie infantil Bob Esponja. Entre los personajes a los que dio vida se encuentran Flats el lenguado, el Estrangulador Soplon y Reg el portero. Su incursión en el universo de Bob Esponja se extiende al spin-off El show de Patricio Estrella, donde interpretó a Cecil Star, el padre de Patricio.

Wilson lleva una vida reservada con su familia en Los Ángeles (Foto: @tomwilsonusa)

En el ámbito personal, contrajo matrimonio con Caroline Thomas en julio de 1985, el mismo año del estreno de la primera película de Volver al Futuro. La pareja tiene cuatro hijos y reside en Los Ángeles, California, manteniendo una vida ligada a la actividad artística, pero lejos del constante escrutinio público que experimentó en la cúspide de su carrera en los años 80.

Esta última reaparición de Wilson reavivó la llama de los fanáticos de la famosa saga protagonizada por Mcfly y el científico Emmet Brown, que lograron viajar en el tiempo gracias su auto mítico DeLorean. No por nada es una de las películas más recordadas de la historia del cine.