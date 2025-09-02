Fue una estrella, tuvo un peinado inolvidable por años pero cambió y hoy está irreconocible

El paso del tiempo es inexorable para todos y también lo son los cambios de look. A sus 63 años recién cumplidos, el exfutbolista neerlandés Ruud Gullit luce muy diferente a como lo hacía en la década de los 80, donde brillaba en el campo de juego con unas rastas que marcaron una época. En la actualidad se dedica a los e-sports, disfruta de jugar al golf y en una aparición televisiva reciente aseguró que Diego Maradona es el mejor jugador de la historia.

El último fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, el exjugador del Milán fue una de las celebridades que se robó todos los flashes en el paddock. Fue abordado por el periodista de ESPN, Juan Fossaroli, y dejó declaraciones que resonaron entre los fanáticos.

“No soy fan de la Fórmula 1, pero admiro el deporte en sí mismo. Ver a tanta gente de mi país venir a esta carrera es muy lindo”, aseguró Ruud, que dejó su peinado característico de rastas y hoy mantiene un pelo corto tradicional. Fossaroli le preguntó si apoyaba a McLaren por el color naranja (relacionado a la selección de Países Bajos) o al local Max Verstappen y allí no dudó: “A Max, obviamente”. “¿Es uno de los más grandes?“, le preguntó el cronista y el deportista respondió que ”es excepcional”.

“Somos de Argentina tenemos buenos jugadores”, deslizó el periodista y Ruud se rindió ante el talento de los jugadores argentinos, con una clara preferencia. “Oh, Argentina, Messi, Maradona. Yo jugué con Maradona, el mejor jugador de la historia”, aseveró.

UNA LEYENDA DEL FÚTBOL EN LA #F1



Mano a mano exclusivo con Ruud Gullit, en la previa del #DutchGP. "Maradona, el mejor jugador de la historia", soltó el neerlandés.



▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zuOLre62IR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 31, 2025

Gullit, nacido el 1 de septiembre de 1962 en Ámsterdam, fue un destacado mediocampista ofensivo, considerado uno de los mejores futbolistas de los años 80 y principios de los 90. Su carrera profesional estuvo marcada por grandes clubes, ya que pasó por Feyenoord, PSV Eindhoven, AC Milan, Sampdoria y Chelsea. Fue galardonado con el Balón de Oro en 1987 y se coronó campeón de la Eurocopa 1988 con la selección de los Países Bajos, además de ganar dos Copas de Europa con el Milán.

El mediocampista se volvió un símbolo del Milán (Foto: @universoacmilan)

En el Milán, coincidió con leyendas como Marco van Basten, Franco Baresi y Paolo Maldini, en uno de los equipos más recordados de la historia del fútbol. En el final de su carrera jugó en Chelsea, donde también comenzó su carrera como entrenador-jugador. Posteriormente, dirigió equipos como Newcastle, Feyenoord, Los Angeles Galaxy y Ajmat Grozni.

Con la selección nacional, jugó 66 partidos y anotó 17 goles, disputando la Eurocopa 1988 (donde fue campeón y anotó un gol en la final) y la Copa Mundial de 1990. Además, Gullit estuvo involucrado en la candidatura conjunta de Bélgica y Holanda para la Copa Mundial de la FIFA 2018 en un rol ejecutivo. En paralelo, trabajó como comentarista y analista de fútbol en medios de comunicación.

Un gigante de 63 años

El pasado 1° de septiembre, Ruud cumplió 63 años y recibió en redes sociales el cariño de sus amigos y de los miles de fanáticos que lo siguen. El exfutbolista francés, Christian Karembeu, fue uno de los que saludó afectuosamente a su amigo a través de Instagram.

El exjugador recibió una gran cantidad de saludos por su cumpleaños

Con una vida alejada del fútbol en la actualidad, Ruud se dedica a disfrutar de jugar al golf y lo muestra seguido en sus redes sociales. Según los entendidos, el exjugador del Milán muestra habilidades notorias en este nuevo deporte, aunque no con la misma calidad que lo hacía en una cancha.

La pasión de Ruud por el golf

Por último, hace un tiempo fundó una academia de e-sports llamada TeamGullit. “Somos la primera academia independiente de EA FC del mundo. Identificamos a los talentos más prometedores de EA FC y los convertimos en los mejores atletas del mundo. Nuestros talentos reciben formación profesional, coaching y mentoría dentro y fuera de la cancha para llevar su juego al siguiente nivel”, explica la compañía en su web.