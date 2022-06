Fue uno de los Wachiturros, pero no era feliz y encontró su pasión la iglesia: ahora es pastor

En 2011, la sociedad argentina se vio atravesada por un gran boom en la movida musical: Los Wachiturros. Siete adolescentes irrumpieron en todos lados con sus canciones que combinaban los géneros de reguetón y cumbia. Cada canción la acompañaban con un particular baile en el que la destreza de las extremidades era crucial para seguir las melodías. De inmediato, se convirtió en un combo exitoso que llevó a una fama impensada a todos los integrantes del grupo. A más de una década de aquel momento, Lucas “Kaká” Caballero habló sobre el momento que decidió dejar la música y se refugió en la religión.

Brian “Coqui” Romero, Leonel “Leito” Lencinas, Gonzalo “Gonzalito” Muñoz, Lucas “Kaká” Caballero, Emmanuel “DJ Memo” Guidone, Matías “McCaquito” Flores y Simón Gaete no podían caminar por ningún lado: la fama les pisaba los talones. De un momento a otro dejaron su tranquila en el anonimato en el conurbano bonaerense para recorrer todo el país con su música, con una popularidad que pocas veces se plasma ante un contenido nuevo e innovador.

Los Wachiturros saltaron a la fama con su tema "Tirate un paso" Archivo

El gran boom duró dos años, cuando los Wachiturros decidieron separarse. Habían cruzado las fronteras con su música y llegaron a escenarios que jamás soñaron pisar. Todos los programas querían tenerlos y sus bailes eran imitados en todos los estratos sociales. Sin embargo, en el interior de la banda se dio un quiebre: Lucas “Kaká” Caballero decidió dejar el grupo.

“No le encontraba sentido a la vida ni a todo lo que hacía: el día que fuimos a lo de Susana Giménez hicimos el pico de rating más alto, superando a Justin Bieber. Llegué a mi casa y me puse a llorar”, reveló ‘Kaká’ en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece). En ese momento, sintió una tristeza que no podía describir pero sabía que debía actuar al respecto para salir de ese estado que no le permitía encontrar la felicidad. Fue entonces cuando las palabras de su madre para asistir a la iglesia le comenzaron a resonar fuertemente.

Wachiturros

“Un día fui. Estaba el pastor predicando y todo lo que decía yo sentía que estaba contando mi historia. Si hay algo que me encanta de Dios es que no nos obliga a nada. Puedo hacer lo que quiera con mi vida, pero no siempre eso me va a hacer bien a mí. Le dije a Dios: ´Si vos existís y sos real, yo necesito un cambio en mi vida’”, detalló el ex Wachiturro sobre el primer momento en el que sintió esa conexión, que le cambió la vida completamente.

Lucas siente la compañía de Dios a diario, su fe ahora la predica como pastor de iglesia y no duda en comunicar a través de su experiencia. “Yo lo probé y lo vivo. No me la contó nadie a mí, y a través de eso trato de dejarles un mensaje a los jóvenes de esta generación de tomar buenas decisiones e ir por sus sueños. Encontré paz interior y empecé a tomar otro tipo de decisiones”, afirmó.

Lucas sobre el cambio de su vida

Aquella primera visita a la iglesia, según él, fue el impulso que necesitó para creer que podía salir adelante. La fama repentina le hizo cuestionarse sobre la felicidad. El dinero que pudo obtener por su trabajo no le dio las soluciones que creía que podía obtener. Un largo y duro camino atravesado por la pobreza, el bullying y adicciones se hacían presentes en los pensamientos de Lucas constantemente.

Ahora, analiza aquel momento en el que se dio cuenta de que no podía más. “Probé de todo en la vida, tuve adicciones. Llegué a tocar fondo. Estaba lastimando a toda la gente que me rodeaba. Hasta que dije ´basta, no quiero más esto en mi vida’”, expresó y fue en aquel entonces que con el apoyo de su madre pudo adentrarse en el camino de la religión, que asegura que fue lo que generó el gran cambio que hoy disfruta con alegría.