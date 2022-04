Los Wachiturros: la banda que brilló en 2012, pero encontró el ocaso rodeada de polémicas

Corría el año 2011 cuando Emmanuel Guidoni, más conocido como “DJ Memo”, se encontró en un boliche con un grupo de jóvenes que brindaba un espectáculo sobre los parlantes donde se suele bailar. El musico vio un gran potencial en aquellos chicos, los contactó con una banda de cumbia y, meses más tarde, en enero de 2012, publicaron un video en YouTube que superó rápidamente las 10 millones de visualizaciones. En ese momento, comenzó el furor de Los Wachiturros que, en casi dos años de actividad, disfrutaron de la fama, pero también fueron protagonistas de grandes escándalos y terminaron alejándose de la escena mediática.

Gonzalo Muñoz, Leonel Lencinas, Brian Romero, Lucas Caballero, Emmanuel “DJ Memo” Guidone, Matías Flores y Simón Gaete fueron los amigos de Morón, provincia de Buenos Aires, que jamás imaginaron lo que les sucedería en 2011. Su tema musical “Tirate un Paso” era el más esperado del boliche, eran invitados a programas y pasaron de luchar cada noche por tocar en algún sitio a la pantalla de Pasión de Sábado (América).

Tirate un paso, el gran éxito de Los Wachiturros

Y desde ahí, en menos de un año de trayectoria, lograron que Marcelo Tinelli y Susana Giménez se disputaran su participación en sus respectivos programas de televisión. Incluso, en medio de masivas giras por Argentina y shows multitudinarios en el Gran Rex, fueron los encargados de cerrar eventos masivos de la gestión del exgobernador Daniel Scioli, en la temporada de verano de Mar del Plata.

Gonzalo Muñoz, exWachiturros, recordó la polémica que atravesó el grupo con Lacoste https://www.youtube.com/watch?v=Y2Zwb54HBaU

Esta semana, una década después de su momento más exitoso, Gonzalo Muñoz, el exlíder de la banda, brindó una entrevista para el programa Estamos a tiempo (América TV) donde abrió las puertas del pasado. Allí se refirió a una polémica que atravesó la banda por usar ropa de una reconocida firma. “La marca la usábamos porque Lacoste venía mucho de colores. Y como nosotros usábamos muchas cosas de colores era lo mejor vestirnos con eso”, explicó el cantante.

De esta manera, las prendas del cocodrilo pasaron a asociarse con esta banda y, por lo tanto, con el ambiente de la cumbia. Al parecer, esto no le gustó a la firma y, en 2012, trascendió que quiso pagarle al conjunto para que dejara de usar sus prendas. “A nosotros no nos dijeron nada, fue a la oficina. A nosotros no nos llegó nada. Después de ahí nos vistió Tommy Hilfiger”, recordó Muñoz.

Gonzalo Muñoz, Leonel Lencinas, Brian Romero, Lucas Caballero, Emmanuel “DJ Memo” Guidone, Matías Flores y Simón Gaete, conformaban la banda Los Wachiturros Archivo

Tras las recientes declaraciones del excompositor y líder de Los Wachiturros, su historia volvió a hacerse presente en los medios. Sin embargo, el conflicto con la marca “del cocodrilo” no fue la única polémica que atravesó el grupo musical que nació en 2011 y vio su temprano final en el 2013, también protagonizaron otros conflictos que se resolvieron en la Justicia.

Un chiste que salió mal

En febrero de 2012, Matías, más conocido como “Mc Kakito”, fue detenido en el aeropuerto de Chile. Antes de subir al avión, el joven Wachiturro pasó por el detector de metales varias veces ya que este no dejaba de sonar. “Parece que lleva una bomba”, dijo en tono de broma a su amigo que esperaba su turno en la fila. Ante esas palabras, los carabineros del aeropuerto de Puerto Montt lo detuvieron por poner en riesgo la seguridad nacional.

“Se solicitó la concurrencia de Carabineros ya que a las 7.50 horas, cuando estas personas se disponían a la revisión de rigor que existía en el puesto de control del aeropuerto, el detenido indicó a viva voz ‘no nos encontraron la bomba’”, explicó el capitán Carlos Liberona, jefe subrogante de la 2ª Comisaría de Puerto Montt al Diario chileno La Cuarta. “Al hacer este comentario, él fue separado del resto de las personas que ingresaban a la revisión y el jefe de seguridad del aeropuerto le comunicó que se encontraba detenido por infringir la ley del Código de Aeronáutica”, precisó el oficial.

Luego del incidente el integrante de la banda pasó demorado toda la mañana junto a su manager, Hernán Aravena, a la disposición de la fiscalía de Los Lagos. Luego, hizo su descargo ante los medios de comunicación y alegó que fue todo fue un malentendido.

“Cuando paso por el detector de metales a mí lo único que me suena es el reloj. Salgo, me lo saco y vuelvo a pasar. Después pasa Macho, el cantante, y le suena la cadena y el reloj, así que se los saca. Macho se olvida del cinturón, también se lo saca, y cuando vuelve a pasar le suena otra cadenita que le había quedado. Yo le digo ‘parece que lleva una bomba’, por la cantidad de veces que le sonó la alarmita que tiene el detector de metales”, aclaró Matías.

En este sentido, el integrante de la banda denunció “abuso de autoridad” por el tiempo que pasó demorado por este chiste, que jamás debe hacerse en un aeropuerto. “Nunca había tenido un problema que haya pasado a mayores. La gente de los aeropuertos parece que tienen una costumbre de hacernos pasar varias veces a nosotros; nos da la impresión que abusan de la autoridad que tienen en su trabajo”, comentó Matías.

Plagio

El primer gran éxito de la banda fue sin dudas el tema “Tirate un paso”. Durante aquellos años, sonó en cada discoteca del país y la viralización del hit llegó a los oídos del músico de Puerto Rico Rey Pirin, que en 2005 había registrado la canción. Por este motivo, demandó a Los Wachiturros por plagio y les pidió un millón de dólares en compensación.

Pero Pirin no fue el único que acusó al grupo por los derechos del famoso tema. Arcángel, otro de los artistas referentes del reguetón más aclamados de Latinoamérica, también presentó una demanda por plagio contra la banda en la que alegó que, en “Tirate un paso”, utilizaron dos versos del single “Soy una gárgola”, de su compañero Randy, que fue publicada en el 2007.

Causa por abuso sexual

Sin embargo, las denuncias por plagio no fueron el principal conflicto que debieron afrontar los integrantes del grupo musical. En medio de su auge, en mayo del 2012, “DJ Memo” fue detenido por un intento de abuso sexual a una menor de 13 años en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El integrante de los Wachitturos, "Dj Memo", que fue denunciado por abuso sexual Archivo

Al igual que la intensa trayectoria del grupo, este proceso judicial no estuvo exento de complicaciones ya que Guidone no se presentó a la pericia psicológica inicial dictaminada por el fiscal Daniel Zanni. En medio de muchos idas y vueltas penales, Crónica TV difundió unas imágenes polémicas donde se lo vio al implicado junto a la menor en la noche del hecho denunciado.

Finalmente, tras un extenso período, en febrero de 2019 Emmanuel Guidone fue sobreseído de la causa de abuso sexual, según confirmó en su momento su abogado Gonzalo Rodrigo Fuenzalida.

A pesar del éxito arrollador que lograron en Argentina, los escándalos por plagio, el conflicto con la reconocida marca, la denuncia contra “DJ Memo” y las internas se gestaron entre los miembros del grupo, hicieron que Los Wachiturros dejaran de estar en la escena mediática en el 2013.