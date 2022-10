El otro drama de Gonzalo Muñoz, el integrante de los Wachiturros accidentado en Bolivia: “Apelamos al corazón de la gente”

escuchar

El caso de Gonzalo Muñoz, cantante de los Wachiturros, provocó sorpresa en el mundo de la música al ser internado de urgencia por una hidrocefalia. Instalados en Bolivia para realizar un show, los integrantes se encontraban en una discoteca, según el testimonio de DJ Memo al programa Intrusos, cuando el cantante cayó de espalda desde una tarima y golpeó su nuca contra el piso, lo que le generó un coágulo en la frente y derivó en una rápida atención médica.

Tras la intervención quirúrgica con éxito, el problema de Gonzalo pasó al plano económico con el agravante de que el tratamiento cuesta alrededor de 15 mil dólares, un monto que excede completamente las posibilidades de la banda de cumbia. En contacto también con Intrusos, su esposa, Jésica, dialogó con la conductora Flor de la V y contó cómo fue la evolución del artista, que se recuperó rápidamente y sorprendió a los médicos del hospital.

“Gonzalo está muy bien, le sacaron el respirador y ya respira por sus propios medios. Él ahora está despierto y hace un ratito, antes de que establezcamos este contacto, nos habló la ministra de salud de Bolivia. La nota que le hicieron a Memo tuvo muchísima repercusión”, soltó, con un tono de voz de alivio tras la desesperación por la salud de su esposo.

Además, destacó la solidaridad de otras personas que colaboraron para poder hacer frente al suculento importe de dólares para costear su operación y lo que será la recuperación, en Argentina: “Fue conmovedor el apoyo que tuvimos. Acá la gente está armando una kermesse solidaria el día 5 de noviembre donde tocarán muchos artistas argentinos y locales para continuar recaudando”.

Habló la esposa de Gonzalo, el Wachiturro que se accidentó en Bolivia

Con una evolución favorable después de una cirugía que le salvó su vida, Jésica agregó: “Él puede hablar, moverse, conoce a todas las personas que van pasando de a una a la habitación. Gracias a Dios y a la oración de la gente él está súper bien, ni los médicos pueden creer lo que evolucionó, hace dos días se realizó la cirugía”.

Al indagar más sobre la cuestión, Florencia de la V puntualizó sobre el momento en el que se enteró de la noticia: “Estaba en Argentina y viajé el lunes. Me enteré por medio de la mujer de Memo. Después me supe que los chicos no sabían cómo avisarme porque saben que estoy operada del corazón hace poco y no me querían dar ese disgusto. Entonces ella se acercó, vino a verme a casa y al instante de enterarme hablé con la chica que los llevó a Bolivia, ella me gestionó el vuelo. A mí me iban comentando la situación de Gonzalo que estaba lúcido, reconocía a los demás a pesar de tener su cebero comprimido por la hidrocefalia”.

“Cuando llegué, al desenlace del día, a las 9 de la noche, nos avisaron desde el hospital que había que operarlo de urgencia ya que corría riesgo de vida. Teníamos que operarlo sí o sí”, detalló la mujer.

Por último, para concluir el contacto, De La V le confirmó a Jésica que una persona, de la cual no se reveló su identidad, iba a colaborar económicamente para llegar con el importe requerido: “Calculo que en una semana nos mandan de vuelta para el país con un vuelo sanitario de repatriación. En este momento, con lo recaudado, estamos cerca de los 700 mil pesos, estamos lejísimos, es por eso que apelo al buen corazón de la gente”.

LA NACION