Fuerte autocrítica: Ivana Nadal borró posteos de sus redes y explicó por qué

Ivana Nadal suele publicar contenido en su cuenta de Instagram acerca del estilo de vida que lleva adelante. En general, la modelo se refiere a su rutina física y a cuestiones espirituales y emocionales con las que, ocasionalmente, genera fuertes polémicas en redes sociales. En particular, durante 2020 y lo que va de 2021, Nadal compartió controversiales opiniones sobre la pandemia de coronavirus y los protocolos sanitarios, con las que se ganó el repudio de otras figuras mediáticas. En los últimos días, la modelo decidió borrar algunas de las publicaciones que hizo en el pasado y, ahora, explicó por qué tomó la decisión.

“Hice unas historias ayer pidiendo perdón y agradeciéndoles a todos ustedes. Agradeciendo por ser mi espejo, por mostrarme todo ese dolor que tenía dentro, todo ese miedo con el que estaba viviendo, toda esa frustración que generaba yo sola poniendo expectativas en cada acción que ejecutaba o en cada acción que quería transmitir”, comenzó Nadal. “Fueron un espejo realmente impactante para mí que me ayudó a realmente despertar de la mano de Javier [Andrés], que voy a estar eternamente agradecida y que está en [las historias] destacadas, por una charla que tuvimos en [el programa de radio] Eunoia (House Radio) en la que me di cuenta que les pedía que vivamos desde el amor puteándolos, casi. Era súper contradictorio mi mensaje”, manifestó.

Asi, Nadal expresó que, lo interesante, es que cada persona haga “su propio camino espiritual”. “Es el claro ejemplo de lo que nos puede pasar millones de veces y no nos damos cuenta. Cuando algo no funciona uno dice ‘¿Es joda, b…? ¿El mundo está en contra mío? ¿Qué pasa?’ Lo único que está pasando es que vos estás queriendo cambiar el reflejo del espejo y no estás yendo a la base [del problema] que es el qué se está reflejando en el espejo, que sos vos. Siempre lo que esté sucediendo a nuestro alrededor nos está mostrando una actuación de lo que está sucediendo adentro nuestro y queremos combatir”, añadió.

Sin referirse al cuestionamiento de las restricciones que hizo recientemente en sus redes sociales, Ivana Nadal justificó otras polémicas declaraciones que hizo recientemente sobre la pandemia. “Yo hablaba de las conspiraciones políticas”, dijo respecto de algunos contenidos que borró de su perfil. “Tengo una idea, como la que puede tener alguien que busca información acerca de eso, que me hizo creer en eso y me dije ‘Loco, vamos a decirlo’ ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy alimentando ese tema. No importa si era a favor o en contra, lo mismo Mabel (sic), yo estaba expandiendo el mensaje que quieren que expandamos”, explicó.

Tras ser cuestionada en redes, Ivana Nadal borró posteos - Fuente: Instagram @IviNadal

Así, Nadal se dirigió a sus seguidores e hizo un pedido de disculpas por alimentar la división de posiciones en torno a la pandemia. “No importa lo cree el otro, dejalo vivir. Y yo decía ‘Ah, no importa lo que pensás vos, si no creés como yo sos un dormido’. Bueno, lo veo tan claro ahora, de verdad que necesitaba compartirlo con ustedes, que sepan que borré un montón de cosas que tenía en el Instagram porque dejarlas ahí estancadas es también dejarlas estancadas adentro mío. No tiene que ver con sentirme culpable, al contrario: me abrazo y me amo por lo que hice, porque entiendo con qué intención lo hice y a la única persona que le hice más mal (sic) fue a mí”, se sinceró.

En los minutos finales de su extenso video, Nadal se disculpó por haber señalado comportamientos de otras personas. “Me pasa un montón de veces. Ahora me doy cuenta que cuando estoy apuntando al otro es por algo que está pasando dentro mío. O sea, todo lo que me frustra del afuera está dentro mío […] Era algo que tenía que trabajar, como poder pasar por un montón de mensajes que no quería dar hasta encontrar el correcto y sentirme plena. […] Una cosa más que aprendí es que hablar menos, vale más. La idea ahora es comunicar [de manera] más puntual”, concluyó.

LA NACION