Fuerte discusión: Horacio Cabak y Mariano Iúdica se cruzaron por la cuarentena

En el último programa de Polémica en el bar, el conductor y el exmodelo se vieron envueltos en un fuerte cruce sobre las medidas tomadas por el Gobierno respecto a la pandemia de coronavirus

La extensión de la cuarentena, anunciada la semana pasada, despertó opiniones encontradas en el programa de este martes de Polémica en el bar, conducido por Mariano Iúdica. Horacio Cabak estaba explicando sus posteos en Twitter en contra de las medidas tomadas por el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus. "Hace seis meses que estamos pidiendo permiso", había expresado el exmodelo y conductor en esa red social.

"Cuando planteás esto te dicen 'vos querés salir a enfermarte'", declaró Cabak frente de sus compañeros de mesa. "Yo lo que no quiero es. Viste cuando tenés un compañero de trabajo que empieza a comerte espacio, a arrinconar", agregó. Entonces, Iúdica lo interrumpió: "No se puede comparar, lo más parecido a lo que está pasando es la palabra 'guerra', en una guerra tenés que pedir permiso para salir".

Cabak se mostró enojado y volvió a criticar el aislamiento: "Hace seis meses que estamos pidiendo permiso para todo". El conductor le respondió gritando: "Si no se terminó todavía, Horacio". El exmodelo le replicó: "No solamente no terminó, sino que va a durar. ¿Qué hacemos? Un año más pidiendo permiso para todo o empezamos a acostumbrarnos a hacer un montón de cosas con cuidado".

Iúdica siguió manifestándose en completo desacuerdo con los dichos de su colega. "Si no sucede, Horacio, si no hay responsabilidad hay que pedir los permisos", le retrucó.

El conductor se mostró en contra de las quejas de Horacio Cabak referidas a "pedir permiso para circular" Crédito: América TV

"Quiero que me plastifiquen un barbijo y quiero todos tengan plastificado un barbijo en la boca para que no contagien. Lo que estoy diciendo es que, mansamente, nos estamos acostumbrando a que cada vez hay que pedir un permiso nuevo y hay alguien que decide en nombre de todos nosotros", agregó el exmodelo.

La discusión siguió escalando. El conductor expresó: "Horacio, si ya ni siquiera hacen la cadena ni nada". Cabak le preguntó: "¿Entonces es mentira que hay que tramitar un permiso? ¿Cuál es la realidad?". Iúdica contestó, resignado: "No es mentira, hay que tramitarlo. Ya está jugado. La realidad es la del país, no es la de acá nomás".

Luego, Gastón Recondo se sumó a la postura anticuarentena: "Casos hay en todos lados, pero como estamos en Argentina, en el 90% del mundo no están igual en cuanto a las restricciones", dijo, y Iúdica lo cruzó: "Están poniendo multas en Inglaterra, multas en euros". El periodista deportivo se mantuvo firme: "Multas, pero en Inglaterra se sigue trabajando, aprendieron a convivir con el virus, no hay prohibiciones, hay restricciones".

Horacio Cabak contó que no puede ver a sus padres por las restricciones a la circulación que impone la municipalidad Crédito: América TV

Finalmente, el debate se trasladó al ámbito personal. Cabak contó que no puede ver a sus padres: "Afortunadamente tengo una casa con un jardín donde ellos pueden estar en una punta y yo en otra, ¿sabés quién me lo impide? La municipalidad". Iúdica volvió a indignarse con las quejas del exmodelo: "¡Entonces que no haya policía! Si la gente no tiene que salir a robar porque está mal. La gente va a salir a robar igual".

El panelista sostuvo, con enojo: "¿Vos comparás que un tipo salga a robar a que yo le de permiso a mis viejos para que entren al jardín?". Por último, el conductor cerró el intercambio: "¡Están cuidando a tu papá! Te está cuidando el Estado. No puede haber libre albedrío".