Claudio Di Lorenzo: salió de Gran Hermano por una emergencia médica y ahora volvió para ganar

Claudio Di Lorenzo debió salir de Gran Hermano a las corridas para ser operado de urgencia, pero confiaba en poder volver al reality Telefe gracias al “Golden Ticket” y lo logró esta semana. Ahora, nuevamente es uno más de los hermanitos encerrados. Días atrás, en diálogo con LA NACIÓN, contaba por qué quería volver al juego, explicaba su camino espiritual y por qué era terraplanista.

Además, aseguraba que si llegaba a entrar haría algunas cosas diferentes porque tendría “información”, habrá que ver en los próximos días cuáles son sus nuevas estrategias. “El juego me parece fantástico y es bastante difícil, aunque muchos pueden pensar que es fácil. De pronto entrás, y te encontrás con gente que no viste en tu vida, tenés que vivir en aislamiento total y todo lo que imaginabas se cae”, expresó.

Papucho volvio a entrar a Gran Hermano

-¿Qué te pasó?

-Una noche me levanté con un dolor muy fuerte en la parte baja del estómago, me palpé y sentí una puntada tremenda. Pedí un calmante pero no se me pasaba el dolor, al contrario, era más agudo . Entonces mandaron a los médicos, me dijeron que había que hacer una placa urgente y ahí descubrieron que estaba a punto de sufrir una peritonitis. Por suerte, lo agarraron a tiempo. Me hicieron laparoscopia, pero no resultó y tuvieron que hacerme la operación convencional, lo que hizo que la recuperación fuera más lenta. Hoy está todo bien.

-¿Es verdad que te caíste de la camilla mientras te llevaban?

-[Risas] Eso fue genial. Cuando volví a aparecer en las redes quise hacerlo con una broma y así empecé el video, pero no fue cierto. Fue un chiste que hice a propósito.

Claudio Di Lorenzo: "Tengo ganas de hacer algo en los medios o en teatro" ADRIAN DIAZ BERNINI

-Decías que te quedó un gustito amargo con tu partida...

-Sí, porque me fui en el mejor momento juego y después de ganar dos liderazgos seguidos y me vino a pasar eso. Me dio bronca.

-¿Qué extrañaste de la casa?

-La propuesta me parece fascinante y quiero ganar. Estoy dispuesto a soportar el aislamiento y la distancia con mi gente.

-¿Y a quién de tu círculo cercano extrañaste adentro?

-A mis hijos, Delfina y Luca. Tenía muchas ganas de verlos. Y en algunos momentos pensás o decís: “Me voy”. Después, el mismo juego te lleva a acostumbrarte a todo. Lo vas llevando.

-¿Por qué entraste a Gran Hermano?

-Hace muchos años que hago contenido en redes, junto con mi primo Mariano; una ficción de la vida misma con mensajes para ayudar a la gente y un poco de comedia. Me gusta la actuación y pensé que el reality podía sumarme exposición . Esa fue la idea, mostrarme.

-¿Cómo te ganás la vida?

-Estoy en el rubro textil hace muchísimos años; con mi exmujer teníamos una marca de indumentaria femenina y antes de entrar a la casa cerramos el último local que nos quedaba; la pandemia nos mató. Ahora represento marcas y además tengo otra de indumentaria sin género. Además , tengo ganas de hacer algo en los medios, en teatro . Ojalá se abran puertas.

-¿Nunca tuviste oportunidad de participar en algún programa?

-Había quedado en un casting para una serie de Netflix, pero después no se dio y seguía con los videos en redes. Estuvimos a punto de hacer teatro en la calle Corrientes y las cosas se frenaron por varios motivos hasta que salió Gran hermano.

-Te mostraste como una persona espiritual, ¿cómo se despertó ese interés?

-Desde chico soy bastante espiritual y es mi lado pisciano. Estudié reiki hace muchos años; tomamos un curso con mi mamá. Y doy reiki, es algo muy lindo. Nunca trabajé de eso, sino que lo hago a quien lo necesite. Me hace bien ayudar. Por otra parte, creo mucho en la ley de atracción y la ejercito desde hace mucho tiempo; es real. Siempre voy por mis sueños y trato de lograrlos. Siento que mi vida es una película y tengo la suerte de poder manejarla.

-Y además sos terraplanista, ¿por qué crees que la Tierra es plana?

-Hace dos años empezó esta idea que surgió después de mucho leer y analizar. Muchos se ríen cuando digo que la Tierra es plana y circular , como un plato. Lo aclaro porque todos piensan en un rectángulo. La gente dice que la Tierra es redonda, pero no pueden dar ejemplos; simplemente decimos lo que nos cuentan. El mapa de Gleason es el mapa real de la Tierra. La verdad es que la idea me cierra más, especialmente si pienso en las rutas de los aviones y los barcos. Yo creo que nos ocultan la verdad para que creamos que conocemos todo y no hay nada más que investigar. Siempre hablo de un supuesto, no digo que tengo la razón, pero me cierra más la teoría de la Tierra plana.

-¿Formas parte de algún grupo?

-No y no tengo ningún conocido que piense igual que yo. Simplemente, me gusta la astronomía e investigué. No predico ni nada por el estilo, simplemente es algo que me cierra más.

Liliana Podestá Por

Temas Gran Hermano 2025