A Nacho Castañares de Gran Hermano le preguntaron si estuvo enamorado de La Tora y sorprendió con su respuesta

A lo largo de los años, la casa de Gran Hermano (Telefe) fue testigo del surgimiento de varias relaciones amorosas. Algunos hermanitos se enamoraron dentro del reality y, mientras algunas relaciones perduraron cuando el programa llegó a su fin, otras concluyeron. En la edición de 2022, los participantes Ignacio ‘Nacho’ Castañares y Lucila ‘La Tora’ Villar comenzaron una relación que tuvo un alto perfil mediático, pero que en 2023 anunciaron su separación. En una reciente entrevista, el influencer fue consultado por si realmente estuvo enamorado de su excompañera y tuvo una respuesta que sorprendió a más de uno.

“¿Estuviste realmente enamorado de ‘La Tora’?“, le preguntó el influencer Franco Tita a Nacho Castañares durante una entrevista. ”Es alguien que le tuve mucho cariño. Teníamos una relación muy linda, pero lo que me pasó con Coty [Romero] no me pasó nunca. Ahora me siento enamorado realmente, así que creo que no", lanzó de manera contundente el exparticipante de Gran Hermano.

'La Tora' y Nacho Castañares comenzaron su relación cuando estaban en el reality (Foto: Instagram)

Tras separarse de Villar, Castañares comenzó una relación con Constanza ‘Coty’ Romero, quien también participó en el reality con él. Mientras convivieron en la casa, ella estaba en pareja con Alexis ‘El conejo’ Quiroga, pero tiempo después se separaron. El año pasado, Nacho y Coty blanquearon su noviazgo y, aunque tuvieron algunas idas y vueltas, hoy están juntos. “¿Sentís que Coty es el amor de tu vida?“, quiso saber Toti. ”Hoy en día te digo que sí”, le respondió Ignacio.

Nacho Castañares y Coty Romero oficializaron su romance en 2024

Por último, el entrevistador le preguntó al exhermanito, si su noviazgo con la correntina “rompió” la amistad que él tenía con Julieta Poggio. Si bien él lo negó, reconoció que su amistad con la influencer está en un “intervalo” y que actualmente no tienen relación. “Yo intenté que las cosas estén calmas y no se pudo; realmente no hubo respeto en algunas cosas y está todo bien. Ella sabe lo que yo la aprecio, pero Coti es mi pareja, y el que no lo entienda no pasa nada”, sentenció.