El desgarrador video de Sofía “Jujuy” Jiménez al anunciar su separación por la infidelidad de su novio: “Estoy rota”

escuchar

Son momentos de mucha tristeza para Sofía “Jujuy” Jiménez, luego de hacerse eco de las recientes imágenes que se filtraron de quien era su novio, Bautista Bello, en las que se lo puede ver besando a una chica en Río de Janeiro, Brasil, donde se encuentra disfrutando con sus amigos. La información comenzó a circular el miércoles por la noche, pero la modelo no tuvo acceso a su celular hasta hoy y decidió hacer un doloroso descargo.

Luego de diversas idas y vueltas, Jujuy y Bautista apostaron a su amor; desde hace varios meses la pareja se mostraba en redes sociales muy enamorados y compartiendo sus días juntos. Sin embargo, en las últimas horas aquel amor fue el foco de atención luego que la cuenta de Instagram @gossipeame compartiera una serie de imágenes en las que se ve al joven dándose besos con una mujer en Brasil.

Según lo expuesto, el joven estaba en una fiesta y fue captado sin saberlo. Rápidamente, se identificó que la chica vinculada no era su novia, tanto por el aspecto físico como por conocerse que la modelo se encontraba en Croacia cumpliendo con responsabilidades laborales, que debe mantener con hermetismo.

Bautista Bello fue captado besando a una mujer (Foto Instagram @gossipeame)

Fueron largas horas de silencio las que mantuvo la jujeña, mientras sus seguidores esperaban por su palabra; sin embargo, la razón incidió en que podía hacer uso de a su celular debido a que su trabajo no se lo permitía, ya que debía contar con un aislamiento. Este jueves por la mañana se comunicó con sus seguidores mediante su cuenta de Instagram y envuelta en un desgarrador llanto, confirmó que los rumores eran ciertos.

“Yo soy muy transparente, no puedo mentir y la verdad que estoy rota, estoy partida al medio. No lo puedo creer, estoy desilusionadísima. En shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es, lo pienso y no lo puedo creer, digamos, no lo entiendo”, fueron sus primeras palabras al respecto, lo que fue una confirmación acerca de que se trata de Bautista el que aparece en las fotos.

Jujuy Jiménez confirmó que su novio le fue infiel

A continuación, expresó que todo lo que atravesaba parecía una película de terror al ver las imágenes comprometedoras de su novio. “Estaba trabajando loco, quería tener mis vacaciones lindas ahora, pero bueno, todo pasa, supongo”, expresó sin poder contener el llanto. Al mismo tiempo, aseguró que continuará en Europa, ya que se encuentra visitando a sus amigas en Barcelona, aunque no dudó en destacar que atraviesa momentos de mucho dolor.

Jujuy Jiménez habló de la infidelidad de su novio (Foto Instagram @sofijuok)

Para culminar, agradeció a quienes se preocupan por su bienestar. “Quería aparecer por acá porque vi mi celular explotado, tengo el WhatsApp explotado, así que respondo una sola vez por acá y me desconecto. Tengo una vida en la que me encargo que sea linda”, expresó, envuelta en desgarradoras lágrimas. Por el momento, Bautista Bello se llamó a silencio, mientras la joven sintetizó sus sentimientos en sentir una desilusión muy grande.

LA NACION