Meses después de ser señalada como una de las mujeres con las que Fede Bal tuvo relaciones sexuales cuando todavía estaba en pareja con Sofía Aldrey, Estefi Berardi volvió a dar de qué hablar al abandonar el estudio de LAM (América) mientras tanto Ángel de Brito como las angelitas debatían el tema.

En febrero del 2023, trascendió la noticia del final de la relación de Fede Bal y Sofía Aldrey. Lejos de tratarse de una separación más, esta se ubicó entre los escándalos más comentados del año debido a que la pelea estalló por las infidelidades del actor, las que su expareja habría descubierto gracias a que él lavaba las sábanas en la madrugada cuando ella se encontraba de viaje, de lo que se enteraba a través de una aplicación del celular.

Aunque este dato solo lo convirtió en motivo de análisis y burla de miles de usuarios, la polémica aumentó cuando comenzaron a filtrarse capturas de mensajes subidos de tono que Bal intercambiaba con las múltiples terceras en discordia, muchas de las cuales pertenecían al mundo del espectáculo. Entre ellas, Estefanía Berardi.

Estefi Berardi abandonó el estudio de LAM y Yanina Latorre la fulminó: “Se escapó como una rata”

En medio del escándalo, algunas de las señaladas como vínculos del hijo de Carmen Barbieri confirmaron haber tenido relaciones sexuales con él mientras otras optaron por mantenerse en silencio. Por su parte, Berardi no solo aseguró que los chats eran falsos sino que inició acciones legales contra la misma Aldrey y, a su vez, contra Yanina Latorre, una de sus compañeras de LAM (América).

A pesar de que fue muy criticada por el hecho de llevar a la Justicia a una de sus colegas, el tema pasó y fue opacado por otros escándalos. Sin embargo, en las últimas horas volvió a ubicarse en la agenda mediática debido a los avances de la querella iniciada por Berardi.

Yanina Latorre y Estefi Berardi volvieron a cruzarse por el escándalo con Fede Bal (Captura video)

Luego de que, ante la Justicia, Aldrey desconociera “los chats y mensajes difundidos en el programa Intrusos, como así también la forma en que los mismos llegaron a manos de la producción o conducción del programa”, Estefi dijo en Mañanísima (Ciudad Magazine) -ciclo del que es panelista-: “Los tecnicismos no los sé, pero sí hay acciones iniciadas. Ni idea de cómo sigue esto, pero le pueden preguntar a mi abogado”.

Horas más tarde, desde LAM se dispusieron a debatir el avance, ante lo que Berardi tuvo una particular reacción. “No puedo hablar del tema”, remarcó, cuando el conductor le preguntó sobre la demanda. Y continuó: “Leguizamón (su abogado) no me deja hablar del tema. Los abogados de Sofía pidieron que no se haga público el tema, yo firmé un papel”. Y, para sorpresa de todos, dijo: “Hagan el tema si quieren, yo salgo a tomar unos matecitos que todavía no merendé y vuelvo”.

Estefi Berardi abandonó el estudio de LAM y se sentó en el camarín a tomar mate

Dicho eso, se paró con el termo y el mate en la mano y se fue del estudio. Se metió en el baño y después se sentó en uno de los camarines. Molesta por esta puesta en escena, Yanina Latorre lo caracterizó de “triste” y “vergonzoso”. Asimismo, disparó: “Esto es un show patético, se escapó como una rata porque no puede dar la cara. Busca prensa. Nunca en la vida tomó mate en el estudio, es penoso”.

Con la bailarina todavía afuera del estudio, el conductor reveló que con su demanda buscaba una reparación de 100 mil dólares tanto de parte de Latorre como de Aldrey. Ante eso, la conductora de Yanina 1079 exclamó: “Ahora entiendo por qué el show de la pendeja patética”.

Estefi no solo no regresó al piso, sino que, según anunció el mismo Ángel de Brito una vez finalizado el programa, fue su última aparición en LAM. “Oficializado, se fue nomás Estefi, nos queda solo el homenaje a Andrea Taboada”, escribió en un tuit junto a un video donde despide a Berardi.

