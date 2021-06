Gabriela Roife, la conductora de A jugar con Hugo, reveló que fue víctima de acoso

Gabriela Roife, la conductora de A jugar con Hugo, habló sobre el acoso que sufrió cuando comenzaba su carrera. Durante una entrevista por el Instagram Live de Radio Mitre, la presentadora describió cómo fue el casting.

“Fue la única vez, al único lugar que fui donde me sacaron una foto”, comenzó a relatar Roife. Según contó, su mamá le decía que no fuera a los anuncios publicados en los diarios, pero consiguió que una amiga de su madre la acompañara.

Gabriela Roife, la conductora de “A jugar con Hugo”, contó que fue víctima de acoso

“Fuimos a un departamento en Mataderos. No había celulares, era presentarse de tal hora a tal hora, así que tocamos timbre. Entramos a un departamento muy chico donde había una señora muy grande”, recordó la conductora, que tenía 19 años cuando sucedió el episodio.

Luego, un hombre la hizo pasar a una oficina, donde tenía un estudio para sacar fotos. “Tuve la entrevista y el hombre empezó a sacar conjuntos de ropa interior. Yo tenía a la amiga de mi mamá al lado”, siguió. El hombre comenzó a contarle sobre una marca de ropa interior que se vendía en Uruguay y Paraguay y se mostraba insistente con el tema, a pesar de que Roife le aclaró que no le interesaba.

Roife contó que fue a un departamento en Mataderos, luego de leer un anuncio en el diario Instagram: @gaby.roife

“Entonces me dice: ‘Bueno, tendría que sacarte una foto, así me queda por si sale algo’. Él las fotos las cobraba. Yo vi que se venía algo [raro e incómodo] en ropa interior”. Entonces, Roife le dijo que no lo iba a hacer, pero el hombre insistió y le comentó que no iba a cobrársela, y la presentadora aceptó.

“Entonces le dice a la amiga de mi mamá que salga para completar unos datos y él se queda conmigo en la habitación, y se acerca”, sostuvo y consideró: “Hoy sería más polémico, en ese momento las cosas pasaban. No se qué hubiera pasado si estaba sola”.

Una vez que quedaron los dos solos en el cuarto, el hombre se le aproximó, le empezó a tocar el pelo y la intentó besar. “Se me viene como encima, yo lo empujo, lo saco. Hoy lo pienso y me río. Yo en su momento lo contaba como ‘anécdota graciosa’, pero pensándolo hoy fue fuerte. Uno se pone a pensar que estaba con una mujer de la edad de mi mamá, no sé cómo hubiese terminado todo si estaba sola”, remarcó.

Roife contó que luego ambas se fueron indignadas del lugar, pero que la amiga de su madre había llegado a completar los datos y que el hombre le había sacado la foto. “El tipo hizo circular la foto porque después me llamaron de Canal A, y fuimos las dos de nuevo. Ya era algo más serio”, relató y contó que luego la llamaron para su primer programa, Power Games.

