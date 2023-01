Ganó Los 8 escalones del millón y, en pleno festejo, reveló algo que nadie esperaba: “No sé cómo”

escuchar

El miércoles, Fabrizio se convirtió en el ganador de Los 8 escalones del millón (eltrece). Su corta edad y su basto conocimiento en las distintas áreas lo convirtieron en toda una revelación. Sin embargo, no fue solo el buen desempeño que tuvo a lo largo del juego lo que sorprendió a todos, sino que, minutos antes de que finalizara la transmisión, hizo una revelación que impactó tanto a los presentes como a los televidentes.

Fabrizio tiene 19 años y contó que acaba de terminar el Ciclo básico común (CBC) de Comunicación Social. Está enfocado en su educación y es su prioridad. Durante la presentación explicó que, en caso de ganar el dinero, iba a utilizarlo para vivir en Capital y de esa manera facilitarse los estudios.

El joven vive con sus padres y su hermana en San Vicente y comentó que tiene, por día, cinco horas y media de viaje hasta el establecimiento académico. Mientras cursa el CBC toma colectivo, tren y subte, por lo que su plan es encontrar la manera de acortar distancias para el resto de la carrera. Cómo en esta etapa de su vida esa es su prioridad, decidió apostar por ella y destinarle el millón en caso de conseguirlo.

El participante vive en San Vicente y estudia Comunicación (Foto: Captura de video)

A medida que transcurrió el juego, empezó a quedar cada vez más cerca del objetivo hasta que llegó a la final. Esta instancia fue muy pareja, tanto que el ganador terminó definiéndose por aproximación. Quién se acercara más a la fecha de estreno de la película Toy Story 4 iba a recibir el premio. El universitario escribió en la tablet “2021″, mientras que su contrincante, invirtió los últimos dos dígitos y anotó “2012″.

Finalmente, y tras unos instantes de tensión, Bárbara Simons confirmó que la película de Disney salió en 2019 y eso significó que, por estar más cerca del número, el joven estudiante de comunicación se llevó el millón. “Fabrizio, lo hiciste”, lo felicitó Guido Kaczka. Pero, para su sorpresa, el participante eligió ese momento para sincerarse: “No sé cómo, todo arrancó como una joda”.

Esto último desconcertó un poco al conductor, quien quiso qué quiso decir. “Estaba tomando unos mates en la casa de mi novia, viendo el programa porque yo lo veo mucho y ella también. Estaba con el tema de Qatar y ella vio que de fútbol tenía conocimiento y que en algunas cosas de conocimiento general, capaz que también iba”, relató Fabrizio y agregó: “Me dijo en un momento si me quería anotar, le dije que sí, pero la realidad es que no pensé nunca que iba a estar acá”.

Fabrizio ganó el millón en Los 8 escalones y sorprendió con una revelación

El estudiante de comunicación no pudo ocultar la emoción que sintió ante la oportunidad que recibió de estar en el programa y poner a prueba su conocimiento: “Me levanté y vi un mensaje, no entendía nada”. Asimismo, comentó que para estar presente ese día en Los 8 escalones del millón se levantó a las seis y media de la mañana y aseguró que “todo valió la pena”: “Siendo sincero, no pensé que iba a ganar, pero la felicidad es enorme”.

Para terminar, el ganador decidió agradecerle públicamente a sus seres queridos y Kaczka aprovechó para interrumpirlo y tener una conversación importante con él. “La joda sigue, vas por dos millones”, le dijo en tono de pregunta, aunque dándolo por sentado. Fabrizio se tomó un par de segundos para analizarlo, pero decidió jugársela y volver a participar.

