Gary Oldman fue reconocido como caballero por el rey Carlos III: qué significa este título

Gary Oldman fue nombrado caballero por el rey Carlos III como parte de la lista de honores otorgados por el monarca con motivo de su cumpleaños, en reconocimiento a las contribuciones extraordinarias y el servicio destacado de personas en todo el Reino Unido. Sin embargo, el actor británico no fue el único en recibir este distinguido título.

Gary Oldman como Sirius Black en la saga de Harry Potter (Foto: IMDb)

David Beckham también fue reconocido como caballero por el Imperio Británico, al igual que Roger Daltrey, líder de la banda The Who, de acuerdo a la Lista de honores publicada en el sitio oficial del gobierno británico. En la misma se detalla que la cantante Elaine Paige Obe recibió el título de damas comendadora de la Orden del Imperio Británico. Además, dentro de la lista se encuentran las actrices Adjoa Aiboom Helen Andoh y Tracy-Ann Oberman como miembros de la Orden del Imperio Británico. Hasta el momento no se publicaron fotos oficiales de la ceremonia.

En el Reino Unido, dos veces al año (en año nuevo y en el cumpleaños oficial del monarca) se publican listas de honores oficiales. Estas listas reconocen a personas —de todas las áreas de la sociedad— por sus logros, contribuciones o servicios excepcionales.

Esta importante distinción celebra y reconoce públicamente los logros notables de individuos en diversos ámbitos y hace referencia a trayectorias sobresalientes y fuera de lo común en áreas como las artes, la ciencia, el deporte, el servicio comunitario, la educación o la caridad. La lista incluye tanto a figuras públicas reconocidas como a ciudadanos ordinarios que realizaron un trabajo valioso en sus comunidades o profesiones, en cualquier parte del país.

Esta es una costumbre que se mantiene con los años y el paso de los monarcas. Por ejemplo, en el pasado, Paul McCartney recibió de la reina Isabel II la medalla de Acompañante de Honor.

En 1997, la reina Isabel II le entregó su título nobiliario a Paul McCartney debido a sus servicios a la música AP

Específicamente, ser nombrado caballero representa una de las distinciones más prestigiosas que puede recibir un ciudadano. Los hombres que lo reciben pueden usar el título “Sir” (Señor, en español) antes de su nombre, mientras que las mujeres obtienen el título equivalente de “Dame”(Dama, en español). Aunque no implica nobleza ni beneficios legales o hereditarios, es un reconocimiento simbólico de gran valor. La distinción se entrega en una ceremonia oficial, conocida como investidura, que suele celebrarse en el Palacio de Buckingham, donde el monarca —o un representante— entrega personalmente el honor al homenajeado.

Tradicionalmente, la ceremonia de investidura en la que una persona es nombrada caballero en el Reino Unido incluye el uso de una espada, como en el caso del rugbier Billy Boston (Foto: Instagram @theroyalfamily)

Es importante mencionar que la ceremonia de investidura en la que una persona es nombrada caballero en el Reino Unido incluye tradicionalmente el uso de una espada. Durante el acto, el homenajeado se arrodilla —generalmente sobre una almohada— y el monarca, o un representante oficial, toca ligeramente sus hombros con una espada, primero el derecho y luego el izquierdo.

El deportista no se arrodilló para la tradicional ceremonia que ofreció el mismísimo rey Carlos III (Foto: Instagram @theroyalfamily)

Esta tradición proviene de tiempos medievales y, aunque hoy es puramente ceremonial, se mantiene vigente en la actualidad. La espada utilizada suele tener un valor histórico; por ejemplo, la Reina Isabel II empleaba una espada que pertenecía a su padre, el Rey Jorge VI.

Por el contrario, las mujeres nombradas “Dame” no participan del ritual con espada, pero reciben su título en una ceremonia igualmente formal. En algunos casos, como el del exrugbier Billy Boston, si la persona no puede arrodillarse por razones de salud, puede permanecer de pie sin que eso afecte la validez del honor.