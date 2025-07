Murió el actor Alon Abutbul, conocido por sus trabajos en Batman y Rambo

Alon Abutbul, actor israelí de Batman y Rambo, murió a los 60 años tras colapsar en una playa turística en Tel Aviv. Fue rescatado del agua consciente, pero se desplomó poco después de llegar a la orilla. A pesar de los intentos de los socorristas por reanimarlo con RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), no lograron salvarle la vida.

Es recordado internacionalmente por sus papeles en Rambo III (1988), Red de Mentiras (2008), Batman: El caballero de la noche asciende (2012) y Londres ha caído (2016) (Foto: Instagram @alonaboutboul)

De acuerdo con información bridada por el medio británico Daily Mail, el actor nadó en las aguas de la playa HaBonim, en el norte de Israel. Sin embargo, antes de regresar a la orilla se cayó frente a los turistas. Los paramédicos intentaron resucitarlo en el lugar después de recibir una llamada a las 8.22 am, pero no pudieron salvarle la vida. Hasta el momento no se dio a conocer el motivo exacto de la muerte.

Cabe destacar que la franja de playa tiene más de 4,5 kilómetros de longitud y es un destino concurrido y muy popular debido a su proximidad al mar Mediterráneo; además, se considera una de las zonas costeras más empinadas del país.

Alon Abutbul fue un destacado actor israelí, nacido el 28 de mayo de 1965 en Kiryat Ata, Israel, y fallecido el 29 de julio de 2025 a los 60 años (Foto: Instagram @alonaboutboul)

Alan Abutbul construyó una destacada carrera internacional.. Nació el 1964 en una familia judía sefardí en Kiryat Ata, Aboutboul y comenzó su camino en la actuación cuando era adolescente, después de graduarse de la Escuela Secundaria de Artes Thelma Yellin, en 1983.

Su primera oportunidad en Hollywood llegó apenas cinco años después, cuando interpretó un pequeño papel como Nissem en el éxito de taquilla Rambo III de Peter MacDonald de 1988, junto a Sylvester Stallone.

Luego participó en grandes éxitos del cine, como Demasiado riesgo (en inglés, Deadly Heroes, 1993); El orden (2001); Las tragedias de Nina (2003); Munich (2005); Beaufort (2007); Los siete días (The Seven Days, 2008); Red de mentiras (2008); y Batman: el caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises, 2012).

Su repentina partida conmocionó al mundo del cine y la televisión (Foto: Instagram @alonaboutboul) Ilan Besor

Sus últimos trabajos conocidos fueron en: Los septiembres de Shiraz (2015); Objetivo: Londres (2016); El rehén (2017); Boyka: Invicto 4 (2017); y Lansky (2021). A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Ophir y distinciones en festivales como el de Jerusalén y el Internacional de Cine de la India.

También apareció junto a Joshua Jackson en el programa de ciencia ficción de culto Fringe, antes de conseguir un papel fundamental en la última película de Batman de Christopher Nolan.

El mensaje que compartió el ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, por el fallecimiento del actor (Foto: Captura X @zoharm7)

Por último, Miki Zohar, el ministro de Cultura y Deportes de Israel, se expresó a través de su cuenta de X sobre la muerte de Alon. “Anoche vi una entrevista con él, donde habló sobre la filmación de una película en la que participó recientemente, y la pasión por la profesión que irradiaba era evidente incluso después de tantos años en el campo”, dijo.

Y continuó: “Alon ganó el premio Ophir y el premio de la Academia de Televisión y a lo largo de los años interpretó una amplia gama de personajes a los que aportó profundidad y emoción, dejando una profunda marca en la cultura israelí (...) Que su memoria sea bendita".