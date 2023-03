Georgina Barbarossa habló tras el descargo de Jey Mammon: “Tengo mi corazón quebrado”

escuchar

La denuncia por abuso sexual contra Jey Mammon conmovió al mundo del espectáculo. Señalado en 2020 por Lucas Benvenuto, en una causa que prescribió pero que ahora produjo coletazos en el ambiente artístico, el conductor de televisión fue apartado del programa La Peña de Morfi (Telefe) hasta que su caso se esclarezca. Debido a su separación del staff, Georgina Barbarossa ocupó su lugar en un tándem junto a Jésica Cirio, quien desde el año pasado oficia de co-conductora.

Tras conducir La Peña el domingo, la presentadora televisiva se tomó un tiempo para analizar la sensible situación que atraviesa su colega Jey Mammon y en su programa diario, A La Barbarossa, dio su descargo como colega y compañera del humorista. “Es algo que nos tiene lacerados a todos realmente. Yo he trabajado dos años y medio con él, lo conozco de aquella época y lo quiero mucho, no puedo mentir”, empezó.

El descargo de Georgina Barbarossa sobre la situación de Jey Mammon

Visiblemente conmocionada por este hecho que expuso a Jey ante los medios y la condena pública, Georgina no quiso ahondar en detalles hasta que se dictamine la verdad sobre un caso sensible, que se agigantó exponencialmente tras la acusación de Benvenuto. “Tengo mi corazón quebrado completamente por todo lo que ha pasado”, sintetizó.

A la espera de la decisión del canal sobre quién continuará al frente de La Peña de Morfi todos los domingos, Barbarossa también señaló una serie de sucesos que se conocieron últimamente, como el de Marcelo Corazza: “Más allá de este caso que es importante, me molesta que se deje de lado el de la red de pedofilia que ha salido también hace poco”.

Las palabras de la conductora no fueron las únicas que se escucharon desde el entorno de Jey Mammon. Una de las voces que más resonó en las últimas horas fue la de Nazarena Vélez, quien era amiga del humorista y mostró todo su repudio acerca de sus actos.

“Ahora estoy mejor. Al principio me pegó muy mal, la verdad”, comenzó su descargo Nazarena, en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece). Al continuar, la actriz profundizó en el tema: “Una quiere no creerlo, que sea mentira. Pero siempre les creo a las víctimas. Mis lágrimas y mi llanto tuvieron que ver con enterarme de una cosa así, que es muy fuerte. Lo sentía como un amigo y lo quería a Jey. Era parte de mi familia y de mis afectos”.

Conmovida por la noticia, Nazarena explicó que en la relación con Jey hay un antes y un después: “Claramente, es otra persona y no la quiero. Esa persona a la que Lucas denunció no era la persona que yo conocía. Es muy doloroso. Todavía duele, porque me siento una imbécil. Te replanteás muchas cosas. ¿Cómo no me di cuenta?”. Y remató: “Es un caso tan público que tiene que hacer que se mueva algo en la Justicia, porque sí existió ese hecho. Es una locura”.

