El reclamo de Jey Mammon a Jorge Rial en plena entrevista: “Esto se terminó”

Este viernes, el programa Argenzuela (C5N) emitió la entrevista que Jorge Rial le realizó a Jey Mammon, en medio del revuelo mediático que generó la difusión de una antigua denuncia por abuso sexual en su contra.

Tras sus primera reacciones en redes, el exconductor de La Peña de Morfi decidió brindar una nota para, según explicó, dar su versión de los hechos. En ese contexto, y tras hablar de su antiguo vínculo con Benvenuto y de su actual relación con los medios, se descargó con su interlocutor, a quien le recriminó su actitud frente al caso.

Todo comenzó cuando Jorge Rial quiso saber cómo se siente ante el asedio de la opinión pública sobre su persona y Mammon, exaltado, no se guardó nada: “Yo pongo el cuerpo y me hago cargo. Pero te digo una cosa: estamos hablando un montón de esto, pero a mí no me corran del eje”, comenzó.

Jey Mammon habló también de su relación con Lucas Benvenuto

En esa misma línea, profundamente angustiado y sobrepasado emocionalmente, siguió: “Me están denunciando de algo tremendo. Me cancelan por algo tremendo y esto me está asesinando. Estoy 24x7 en la televisión y es una denuncia, que si la desmenuzás y la profundizás, dice que una persona entregó a un chico de 14 años a uno que le gustan los nenitos y lo violó y fue a la cama acostado con ropa y al otro día, aparece desnudo y nadie sabe qué pasó”.

“No puedo tolerar que sigan repitiendo que si prescribió, sucedió”, remató Jey, quien se guardó el turno para contraatacar a Rial por una aseveración suya: “Escuché una frase tuya que decía ‘que haya prescripto no significa que no haya pasado. Eso pasó'. Yo te vi diciéndolo y pensé: ‘la con*** de la lora, esto se terminó'”, explicó, haciendo referencia a su carrera en la televisión.

Por último, afirmó que entiende el interés mediático en torno a su causa, pero remarcó el vínculo afectivo que tuvo con Lucas Benvenuto: “Así se maneja la televisión. Ahora: ¿cuál es el debate? Nosotros teníamos una relación, nos cuidamos y nos quisimos”.

