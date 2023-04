Fuerte cruce entre Romina Manguel y Estefi Berardi por el tratamiento del caso de Jey Mammon y Lucas Benvenuto

escuchar

Hace diez días, se supo públicamente que, en el 2020, Lucas Benvenuto inició acciones legales en contra de Jey Mammon por haber abusado sexualmente de él cuando era un adolescente. El caso generó un gran revuelo en los medios -especialmente porque el conductor es una figura muy querida en el ambiente- y se ubicó entre los temas más comentados y debatidos de los programas dedicados al espectáculo.

Esto mismo desató el cruce entre colegas que comenzaron a cuestionar como otros se referían a lo sucedido. Ese fue el caso de Romina Manguel, quien apuntó duramente contra Estefi Berardi por su trabajo como panelista en LAM (América) y que desató un picante ida y vuelta en Twitter.

El miércoles, Jey Mammon compartió en sus redes sociales un video de 7 minutos en el que, por primera vez, habló sobre la denuncia que recibió tres años atrás y que resurgió en los últimos días. La publicación fue analizada, cuestionada y criticada por todos aquellos que seguían de cerca el caso y el magazine conducido por Ángel de Brito no fue la excepción.

Mientras las angelitas hablaban del descargo, Estefi Berardi comentó que, según un especialista de comunicación no verbal, el ahora exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) no demostraba angustia. Aunque en el estudio el comentario pasó desapercibido y se perdió en medio de la charla, fue el disparador para una virulenta pelea luego de que Romina Manguel lo criticara a través de su perfil de Twitter.

“A veces sigo LAM, bien llevada la cobertura del caso Jay Mammon. Pero la panelista nefasta dice que habló con un especialista en comunicación no verbal y dijo que no vio ‘angustia’. La piba habla con la convicción de haber dialogado con un perito de la causa. ¡Qué vergüenza!”, escribió la periodista.

Por su parte, Berardi simplemente celebró las respuestas negativas que recibió dicho tuit de parte de otros usuarios. “Hermosa atendida de la gente”, expresó. Lejos de terminar ahí, Manguel volvió a arremeter y replicó: “Gracias por tu aporte invaluable al tratamiento serio que hacen tus colegas en las causas judiciales. Es hermoso verte leer WhatsApp que tratas de interpretar y no sabes ni que te están diciendo que digas. No te respeto ni te considero colega”. Con un tono irónico, remató: “Das preciosa en cámara, eso sí”.

Minutos después, la panelista disparó nuevamente: “Parece que el problema es que doy preciosa en cámara ¡Cuánta envidia! La sororidad al palo”. Y agregó: “Y para mí la agresión y el maltrato jamás va a ser una forma de comunicación ni en los medios ni en la vida. Ojalá algún día puedas deconstruirte como persona ¡Abrazo!”.

La pelea terminó con la palabra de Manguel, quien manifestó: “No,. Que des preciosa suma mucho, no deja de ser tele. El problema es que sos bruta. La seguimos en otro momento. Y yo que vos no me metería con el temita de la sororidad porque Bal y esas cositas”.

Semanas atrás, Fede Bal y Sofía Aldrey se separaron en medio de un escándalo por las múltiples infidelidades de parte del actor. Según aseguraron en su momento, él habría engañado a la joven marplatense con múltiples figuras de la farándula, incluyendo a Estefi Berardi, de quien se filtraron chats subidos de tono que databan de apenas unos días anteriores al estallido de la polémica.

