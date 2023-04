Georgina Barbarossa anunció que Gastón Trezeguet deja el programa y sorprendió a Analía Franchín: “¿Me estás cargando?”

escuchar

Una noticia sorprendió a los televidentes en el programa A la Barbarrosa, que se emite por Telefe. Sucede que su conductora, Georgina Barbarossa, presentó uno por uno a sus panelistas y le dedicó principal atención a Gastón Trezeguet, ya que el exparticipante de Gran Hermano tuvo su último día en el ciclo.

Al acercarse a la mesa donde se encontraba el staff, Georgina se apoyó en los hombros de Trezeguet para dar la noticia de su salida: “Bueno, hoy no es un día más para el programa. Hoy es un día especial porque es el último de Gastón Trezeguet. Lo vamos a extrañar porque lo queremos mucho y fue una parte importante de este ciclo”.

Gastón Trezeguet no continuará en el programa A la Barbarossa

En medio de un clima de alegría, a pesar de no ser grata la noticia de su partida, el productor televisivo se animó a bromear con sus compañeros. “Me cambian por Alfa, porque ahora parece que viene él, je”, deslizó al referirse a Walter Santiago, más conocido como “Alfa”, quien después de ser eliminado de la competencia estuvo en varias ocasiones como panelista.

A raíz de este anuncio, Analía Franchín, compañera de Trezeguet, quedó atónita por la información y retrucó: “¿En serio, Gastón? ¡Pero me están cargando! No lo puedo creer... Ay, me cag...ron el día con esto”.

Con una sonrisa, el exparticipante del reality decidió tomar la palabra y dejó entrever que continuará ligado al canal en el futuro: “Ahora lo que voy a hacer, en primer lugar, es ir a Cancún, a México. Me voy mañana mismo a la noche. Yo también estoy muy agradecido por esta oportunidad. Igual, no se despidan tanto que nos vamos a seguir viendo por los pasillos, eh”.

La negativa de Gastón Trezeguet a conducir Gran Hermano

En diálogo con LA NACION, el exparticipante y panelista de Gran Hermano reveló cómo es su actualidad, cómo se desarrolla en sus funciones y la negativa a conducir el reality. “Lo que más le agradezco a Gran Hermano es que yo estaba estudiando Administración en la UCA, nada que ver. De repente me metí en el programa y encontré mi vocación. Y hace 18 años que trabajo en producción de tele, nunca más dejé. Yo quería dejar la facultad, no sabía qué quería seguir estudiando y de repente encontré mi pasión”, expresó.

Ante la consulta de un posible rol de conductor, que hasta ahora ejerció Santiago del Moro, Trezeguet negó que pueda ser candidato a ocuparlo por decisión propia: “No podría hacer nunca lo que hace Santiago (del Moro). Para mi es el mejor conductor que tuvo Gran Hermano”.

Y cerró: “Lo que tiene Santiago no lo tuvo absolutamente ningún conductor, eso de generar una empatía y una química con el público, con nosotros y con los participantes que salen”.

LA NACION