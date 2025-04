Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación tras tres años de romance

Luego de casi tres años de relación, Gerard Piqué y Clara Chía Martí decidieron ponerle punto final a su historia de amor. La noticia fue confirmada este jueves por la periodista Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a Ver (Telecinco), en medio de un clima de rumores que circulaban desde hace meses y que indicaban una posible crisis en la pareja.

La separación marca el fin de una de las relaciones más comentadas del espectáculo internacional, que comenzó en medio de la tormentosa ruptura entre el exfutbolista y la cantante Shakira, en 2022. Desde entonces, Clara Chía pasó de ser una joven anónima vinculada a la empresa Kosmos, propiedad de Piqué, a ocupar un lugar central en los titulares y en redes sociales.

Si bien la confirmación de la ruptura sorprendió al público, las señales de un posible distanciamiento venían intensificándose con el tiempo. Las largas estadías del exjugador del FC Barcelona en Miami para visitar a sus hijos, fruto de su relación con la artista colombiana, habrían deteriorado el vínculo con la joven catalana. A esto se sumaron los crecientes rumores sobre la existencia de terceros en discordia.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían terminado su relación por una tercera persona en discordia Instagram: @3gerardpique

Uno de los episodios que encendió las alarmas ocurrió hace menos de un mes, cuando Piqué fue captado por las cámaras de Telemundo en compañía de una mujer desconocida durante su estancia en Estados Unidos. Las imágenes lo mostraban relajado y sonriente junto a una pelirroja que no era Clara. Aunque su identidad no fue revelada, el registro avivó las especulaciones sobre una posible infidelidad o, al menos, una pausa en su vínculo.

“Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro”, aseguró Dorronsoro al aire del mencionado ciclo. La periodista explicó que, si bien aún no se conocen los detalles concretos de la ruptura, “es verdad que hubo muchos rumores”.

Por su parte, el periodista Pepe del Real sumó más detalles en el mismo programa: “No me sorprende, sé que tuvieron una crisis, porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y esas cosas, pero él todavía tenía cierto recelo”.

Gerard Piqué fue fotografiado junto a una nueva mujer (Foto: Instagram @encasacontelemundo)

El romance entre Clara y Gerard se hizo público en agosto de 2022, poco después de que Shakira y el exdefensor anunciaran su separación tras más de una década juntos. La nueva relación se robó, rápidamente, el foco de atención de la prensa, no solo por el contexto en el que surgió, sino también por la popularidad de canciones de la artista barranquillera que hacían alusión directa a la traición y al nuevo vínculo de su ex.

Incluso, en la reconocida “Bizarrap Session Vol. 53″, en una de sus frases, Shakira apunta directamente a Clara diciendo su nombre: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente, no es como suena”. Es por esto que, al conocerse la ruptura de Gerard, los seguidores de esta historia no dudaron en generar gran cantidad de memes y comentarios al respecto. Algunos de los más virales en la red social X fueron:

Gerard Piqué y Clara Chía rompen tras casi tres años. Se podría decir que su relación se ha ido a... Piqué. pic.twitter.com/fN4mGNL3yz — Carl Winslow (@CarlWinslou) April 24, 2025

Según fuentes altamente chismosas, Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación tras casi tres años.



Shakira al enterarse: pic.twitter.com/1ZDR1Z4wEa — ⒷⒺⒷⒺⓉⓄ (@bebetolicea) April 24, 2025

Gerard Piqué y Clara Chía han roto pic.twitter.com/zN3vEKssJo — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) April 24, 2025