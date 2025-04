Zaira Nara rompió el silencio tras rumores de separación de Facundo Pieres: “No estoy en un buen momento”

Los rumores de la separación entre Zaira Nara y Facundo Pieres cada vez son más contundentes. La semana pasada trascendió que la pareja habría terminado por varios motivos, presuntamente por temas de agenda, la distancia y conflictos familiares que terminaron de romper el vínculo. Recientemente, la actriz habló en vivo en el canal de streaming en el que trabaja y dio a entender que estaría distanciada del deportista.

En diálogo con Lizardo Ponce, su amigo y conductor de Rumis (La Casa Streaming), Zaira Nara habló sobre su relación sentimental con Facundo Pieres. “¿Cómo estás vos? Porque había muchos rumores si seguías o no con Facu“, le preguntó el conductor. La fundadora de Zaira Beauty se mostró un poco incómoda con la pregunta, bromeó que ”se ponía nerviosa” y dijo:“La verdad no sé ... Es que no estoy en un buen momento como para hablar de mi vida privada”. En ese momento decidieron cambiar de tema.

"Mi compañera", posteó Facundo Pieres el 8 de marzo (Foto: Instagram @facundopieres)

Lo cierto es que cada vez hay más indicios de que Zaira Nara y Facundo Pieres estarían distanciados, aunque ninguno de los dos lo blanqueó públicamente. La última foto que subió en su feed Pieres fue el 8 de marzo. “Mi compañera”, escribió y posteó una postal de él de espaldas frente al mar, y una segunda foto en la que se ve a Zaira que lo abraza. Ella le respondió con un corazón rojo: “Mi compañero”.

Cuáles serían los motivos de la supuesta ruptura entre Zaira Nara y Facundo Pieres

En el programa El ejército de la mañana (Bondi Live) contaron las supuestas razones por las que Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían peleado. Afirmaron que la decisión de terminar la relación habría sido de parte de ella. Por un lado, Pepe Ochoa dijo que él (Pieres) apostaba más por la pareja: “Él está más metido que ella. Ella así está bien y no quiere viajar tanto. Hay una distancia y un reclamo de ‘viajá más seguido, te pago todo, te pongo en business‘. ¿Y ella qué dice? ‘Pará, tengo mis proyectos, mi familia, mi laburo y así estoy bien’”.

Por otro lado, Santiago Riva Roy indicó qué Pieres quería formar una familia con Zaira: “Él está más a fondo. ‘Casa juntos, tengamos un baby’. Y ella más ‘pará, yo ya tengo mis babys, yo así estoy bien’”. A su vez, Paula Varela en Intrusos (América TV) comentó que se comunicó con la modelo, pero no recibió respuesta. “A mí me dijeron, y esto me lo confirman también, que él siempre estuvo un poquito más enganchado que ella. Él vendría pidiéndole como más compañía, pero ella no quiere tanto”, indicó la panelista.

Revelan detalles de la separacion de Zaira Nara y Facundo Pieres

Cabe recordar que Zaira Nara y Facundo Pieres comenzaron su romance a principios de 2023, meses después de que ella confirmara su separación de Jakob Von Plessen. El romance entre la hermana menor de Wanda Nara y el polista generó un distanciamiento entre la modelo y su amiga, Puala Chaves, quien fue exnovia de él.