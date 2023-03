Gerardo Romano contó que fue abusado cuando tenía 12 años

escuchar

El actor Gerardo Romano contó que de chico fue abusado por un hombre en la vía pública y que recién pudo hablar del tema cuando fue mayor. También, hizo una profunda reflexión en la que propuso educar y aleccionar a los niños y adolescentes sobre este tipo de situaciones.

Según detalló en diálogo con Carmen Barbieri en el programa Mañanísima, Romano dijo que tenía 12 años cuando ocurrió y reconoció que desde hace unos años puede hablar del tema sin problemas. “Hice un proceso de reconstrucción, un trabajo importante, con envión, como con bronca y revancha”, dijo.

El actor invitó a la reflexión partiendo de su propia historia. Invitó a darle a los niños y adolescentes más información para poder saber cuándo una situación está bien y otra está mal. “Cuando en un colectivo te empieza a manosear un tipo sin consentimiento ahí no hay ley, no hay ningún cártel que diga ‘tranquilo que esto es ley, que el señor está equivocado’, pero vos después, ¿a quién le contás la historia?”, planteó.

“Me parece interesante educar y aleccionar a los chicos, no tener una cuestión oscura, impenetrable donde el cuerpo es algo prohibido, no se puede tocar, todo es pecado y uno queda envuelto en un mar de dudas”, dijo Romano. Y agregó: “Así, cuando llega el mundo no deseado del abusador uno sabe donde está parado, uno sabe qué está bien y qué está mal y qué quiere y cómo reaccionar”.

Consultado sobre cómo reaccionó ante esa situación, el actor reveló: “Era un chico, salí corriendo. Después el tipo me volvió a buscar al colegio”. Y continuó: “Me volvió a seguir, pero desapareció. Después, de vuelta al otro día volvió a aparecer y a seguirme. Caminaba a toda velocidad para escaparme, hasta que empiezo a transpirar, agitarme, asustarme, me doy vuelta y veo que viene con una sonrisa macabra”. El actor dijo que pudo escapar cuando vio a dos policías que hacían guardia en su barrio. “Me abracé a ellos y me puse a llorar, les conté lo que me pasaba, señalé al tipo, y los policías lo agarraron. Pero no era él…”, cerró Romano.

El tema, en agenda

El conductor Jey Mammon quedó en el ojo de la tormenta luego de que, en los últimos días, saliera a la luz que en 2020 un joven lo denunció por abuso sexual, hecho presuntamente ocurrido cuando la víctima era menor. “Él tenía 32 años, yo 14″, dijo Lucas Benvenuto, el denunciante, en el programa A la tarde (América).

En el programa, conducido por Karina Mazzocco, el joven dijo que hace un año y medio había hecho la denuncia. “Me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo actualmente un programa en Telefe”, dijo.

Lucas Benvenuto, el denunciante, habló en profundidad, de su vínculo con Mammon: “Salí con él desde esa edad hasta los 16 o 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y, cuando me iba de mi casa a la suya, ella me llamaba para preguntar si había llegado”, señaló.

La denuncia por abuso sexual de menores contra el conductor se presentó en diciembre de 2020 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 3. La causa (número 53.975/2020) finalmente se cerró en marzo de 2021 por prescripción del supuesto delito.

Recientemente, el conductor de Telefe fue suspendido. El caso del expresentador de La Peña de Morfi se enmarcó en el destape de una red de corrupción de menores y de un operativo de la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, por el cual fue detenido el ganador del primer Gran Hermano, Marcelo Corazza.

LA NACION