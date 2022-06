Germán Martitegui reveló detalles de la crianza de sus hijos y generó sorpresa: “Tal vez me odien”

Germán Martitegui reveló que ninguno de sus dos hijos, llamados Lautaro y Lorenzo, come dulce de leche ni consume bebidas gaseosas. El jurado de MasterChef Celebrity La Revancha, explicó por qué tomó esa decisión desde hace un tiempo y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta a diario para poder alimentar de forma saludable a los pequeños, incluso, en las fiestas de cumpleaños.

El cocinero estuvo invitado en el programa No es tan tarde (Telefe) que conduce Germán Paoloski, donde se sometió al juego de preguntas “ratifica o rectifica”, de uno de los segmentos del ciclo, en el que tenía que confirmar declaraciones pasadas. “Mis hijos tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa o el dulce de leche. Veremos”, leyó el conductor que fueron las declaraciones que había hecho tiempo atrás. Sin embargo, el cocinero sostuvo que este fin de semana se había producido un cambio desde aquel momento.

“Lo del dulce de leche ya pasó. Este fin de semana, él estaba probando el dulce de leche y me estaba mirando y como pensando: ‘Papá sos un…¡No tenés derecho!’”, advirtió. En ese sentido, amplió que en los 3 años de su hijo no le había dado de comer dulce de leche. “De hecho, no sabe cómo se llama, dice eso marrón: ‘Quiero más de eso marrón’”, relató, emulando las palabras que usó el pequeño.

Ante la duda de Paoloski sobre si a partir de ahora le dará más dulce de leche, Martitegui respondió que no. “Yo les marco cosas, pero me parece que los premios de los chicos tienen que ser cosas que son sanas, no tiene que haber cosas que les hacen mal. Pero también debe haber excepciones en la vida. Van a comer dulce de leche en los cumpleaños, en todos lados. Hay comidas que nos hacen mal, pero que todos disfrutamos, pero la vida es así”, manifestó.

Por otra parte, el conductor advirtió que a partir de las reuniones y las fiestas de cumpleaños, resulta imposible controlar lo que consumen los chicos. Además, indicó que si bien trata de restringirles algunos alimentos, “no puede prohibírselos”. Tras la consulta de Paoloski, sobre si efectivamente los hijos del chef no habían probado el dulce de leche, este confirmó que efectivamente no lo habían hecho. “No, pocas veces. Ahora tengo el primer cumpleaños de Lautaro en 15 días y esa va a ser la prueba de fuego, ver qué cocino para otros chicos. No duermo con esta situación. Estoy muy nervioso”, amplió sobre “la prueba de fuego” que deberá sortear con el evento en el que no habrá dulce de leche entre los postres.

En el transcurso de la charla, Paoloski le manifestó al chef la problemática que tiene con sus hijos y el consumo de ciertos alimentos poco saludables, algo que calificó como una batalla “perdida”. En esa explicación, mencionó la imposibilidad de controlarlos a la hora de los cumpleaños infantiles, donde están rodeados de snacks y golosinas. Martitegui, por su parte, aseguró que sus hijos casi nunca comieron snacks salados, para evitar que comiencen a desearlos y consumirlos con frecuencia a futuro.