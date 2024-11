Las paradisíacas vacaciones de Nico Vázquez y Gime Accardi en Panamá: sol, playa, y relax

Sin duda, la de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi es una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Se conocieron en las grabaciones de Casi Ángeles hace ya 17 años y aunque tienen agendas laborales muy cargadas, siempre encuentran el tiempo para estar juntos y hacer divertidas actividades. Luego de que ella termina En otras palabras y él Tootsie, decidieron hacer una escapada romántica a Panamá para descansar, relajarse y celebrar su amor y no dudaron en compartir con sus fans su álbum de viaje.

Las fotos de las vacaciones de Gime Accardi y Nico Vázquez (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Los actores se conocieron allá por 2007, cuando trabajaron en la tira de Cris Morena como Nicolás Bauer y Malvina Bedoya Agüero. Aunque sus personajes no terminaron juntos, el flechazo que sintieron en la vida real fue difícil de ignorar. En diciembre de 2016 se convirtieron en marido y mujer y celebraron su amor con una íntima boda playera en Mar del Plata. En los últimos 17 años hicieron varios proyectos juntos en teatro y recientemente él la dirigió a ella en la obra En otras palabras, la cual protagonizó junto a Andrés Gil.

Luego de que la temporada teatral para ellos llegara a su fin y antes de que Vázquez se ponga en la piel de Rocky Balboa, la pareja decidió viajar al Caribe para pasar unos días a puro relax, sol y playa. El destino elegido fue Bocas del toro, en Panamá. Luego de tomarse una pausa de las redes sociales, el jueves ambos compartieron varias fotos y videos de sus paradisiacas vacaciones.

Accardi y Vázquez compartieron en Instagram su álbum de viaje (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Todo lo que es descanso”, escribió la actriz en el posteo que hizo en Instagram y al cual encabezó con una romántica foto de ambos abrazados en la orilla del mar. A su vez, compartió varias postales en los que dejó ver un poco del exclusivo destino que eligieron para vacacionar que tenía una playa de ensueños con agua cristalina, además de piscina y cómodas instalaciones.

Durante su estadía, se cruzaron con monos y loros, degustaron pizzas, tomaron sol y aprovecharon para hacer algunas actividades acuáticas. Incluso, Vázquez ya pensó en su próximo proyecto. “Che estoy para hacer una escena Top Gun, ¿están para eso?”, comentó en un video que compartió Gimena, quien, al escucharlo, no pudo evitar echarse a reír.

La pareja fue a Bocas de toro en Panamá (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Por otra parte, el actor también publicó su álbum de fotos con románticas postales de ambos en la playa y un divertido video con una recopilación de algunas de las cosas que hicieron: nadaron, pasearon en lancha y su esposa se tiró en tobogán al mar. Vázquez evidenció que pasaron un grato momento en el Caribe puesto que una vez que las vacaciones llegaron a su fin, escribió en sus historias: “Hasta siempre Panamá. Sos hermosa”.

Gime Accardi y Nico Vázquez disfrutaron de unas vacaciones paradisíacas en Panamá (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Nico Vázquez en sus vacaciones (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Gime Accardi en sus vacaciones (Foto: Instagram @gimeaccardi)

La pareja se instaló en Bocas del toro (Foto: Instagram @gimeaccardi)

La pareja realizó varias actividades acuáticas durante sus vacaciones (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Vázquez quedó encantado con el destino de sus vacaciones (Foto: Instagram @nicovazquezok)

El dulce mensaje de Nicolás Vázquez a Gimena Accardi por su cumpleaños y la sorpresa que le hizo

Tanto Nicolás como Gimena suelen compartir mucho de su vida privada en redes sociales y nunca escatiman en dedicarse románticas palabras. Tan es así que el 27 de mayo, cuando la protagonista de La voz ausente cumplió 39 años, el actor le dedicó un dulce mensaje que derritió de amor a sus fans: “Sos mi persona favorita de este mundo. No dejo de sorprenderme con la mujer que sos. No hay día que no me levante amándote. Te amo y admiro con el alma. ¡Mereces todo! ¡Sé feliz hoy y siempre! Qué suerte la mía”,

Gimena Accardi cumplió años y Nico Vázquez le dedicó un romántico posteo (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Acompañó sus palabras con un video con fotos de varios de sus momentos juntos y lo musicalizó con uno de los temas de amor más épicos de todos: “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley. Pero, eso no fue todo, porque además de organizarle el festejo de cumpleaños, Nicolás fue de sorpresa al canal de streaming Olga y sorprendió a su esposa con una bandeja de panchos.