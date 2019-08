La repudiable frase de Gladys "La bomba tucumana" sobre More Rial

Gladys "La bomba tucumana" dijo una polémica frase que involucró a Morena Rial

Gladys "La bomba tucumana" volvió a quedar en el centro de la tormenta por una repudiable frase que dijo durante una entrevista que concedió el lunes en Intrusos en la que dijo una frase muy inafortunada que involucra a Morena, la hija de Jorge Rial.

Ocurrió cuando la cantante hablaba en duros términos sobre su experiencia en el Bailando de 2017, donde asegura haber sido expuesta a todo tipo de comentarios discriminatorios a mano de los seguidores del certamen en las redes sociales.

"La gente que se sienta detrás de un teclado o de un teléfono a opinar o escribir cosas horrendas no sabe el daño que pueden provocar. No saben cómo sufrí en esa época, yo me moría, me quería tirar por la ventana del hotel", aseguró la artista.

Cuando le preguntaron qué le decían, respondió " de todo". "Empanada de esto, negra villera, pata sucia, el único tema que tenés, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial", dijo ante la mirada atenta del chimentero, que decidió no responder el comentario.

Morena Rial ha comentado en varias oportunidades los episodios de bullying que sufrió durante su adolescencia, no solo a manos de sus compañeros sino también de quien fuera su madre adoptiva, Silvia D'Auro, que la trataba de "gorda" y "adoptada".