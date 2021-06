Gonzalo Valenzuela recordó la pérdida de Ringo, el hijo que tuvo con Juana Viale

Gonzalo Valenzuela fue entrevistado en Chile, donde reside actualmente, y habló de la muerte de Ringo, uno de los tres hijos que tuvo con Juana Viale, en 2011. El actor estuvo una década en pareja con la nieta de Mirtha Legrand, con quien también fue padre de Silvestre, de 13 años, y Alí, de 9.

“Silvestre está con la idea del cielo. Fue cuando murió Ringo, mi hijo, ahí entendió el cielo. Ahora hace poco se me murió mi perro, Alí, un perro que tuve durante 15 años, y Silvestre lo extraña muchísimo”, contó “Manguera” al programa Más vale tarde (canal Mega de Chile). Y agregó que el niño dice: ‘Está en el cielo’…”.

Ringo murió en el parto, el 25 de mayo de 2011, cuando Juana cursaba la semana 36 de embarazo.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela estuvieron juntos entre el 2004 y el 2014, y tuvieron tres hijos, uno de los cuales murió en el parto Archivo

“Con Silvestre vi una película mexicana El Libro de la Vida, de Guillermo del Toro, y la encontré maravillosa, porque ahí representa la muerte de una manera maravillosa: que mientras uno recuerde a sus muertos, van a estar en un lugar de luz, en un lugar donde ellos van a estar bien. Cuando los olvidas, pasan a ser almas en pena. Por eso es muy importante que estén siempre presentes, y para mí están siempre presentes”, aseguró el actor.

Juana Viale comenzó a salir con Gonzalo Valenzuela en 2004, tuvieron un periodo de tiempo en el cual vivieron entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Luego, el actor consiguió trabajo en la Argentina y ambos se instalaron en el país.

La conductora de La Noche de Mirtha ya era madre de Ámbar, quien actualmente tiene 19 años, fruto de su relación pasada con Juan de Benedectis. En enero de 2008, Juana tuvo a su segundo hijo, Silvestre, junto a Valenzuela. El niño nació luego de un embarazo muy complicado, que la obligó a permanecer dos meses internada.

Gonzalo Valenzuela junto a Silvestre y Alí. El actor chileno no suele compartir fotografías de sus hijos en las redes sociales Tadeo Jones - HOLA

Luego de la muerte de Ringo, Juana y Gonzalo volvieron a ser padres. Tuvieron a Alí, en marzo de 2012. Dos años más tarde, en 2014, confirmaron su separación.

“Tuvimos un matrimonio precioso… Y si nos hicimos daño, nos equivocamos y si pasaron un millón de cosas, tiene que ver con la naturaleza del ser humano que es equivocarse y aprender. ¡Uno tiene derecho a errar! El que no lo entienda así, ¡está frito! Es muy importante que la gente entienda que nadie nos puede quitar el derecho al error; quien no lo haga, no aprende”, aseguró el actor en aquella oportunidad en diálogo con medios chilenos.

Gonzalo Valenzuela junto a su pareja, la actriz María Gracia Omegna Gerardo Viercovich - LA NACION

“Manguera” se instaló en Chile y se puso en pareja con la actriz María Gracia Omegna, con quien tuvo a Anka, en 2019. Según afirman los medios de aquel país, el actor se habría distanciado de la madre de su hija.

“Y hace un par de meses, por lo menos cuatro meses, Gonzalo Valenzuela está separado de María Gracia Omegna. Incluso están viviendo hace rato separados”, afirmó la conductora Cecilia Gutiérrez en el programa Zona de Estrellas.

LA NACION