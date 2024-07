Graciela Alfano causó furor con su look de brillos y transparencias durante su estadía en Croacia

Escuchar

A los 71 años, Graciela Alfano vive una etapa de puro disfrute y se ocupa de seguir recolectando anécdotas y aventuras alrededor del mundo. Actualmente, se encuentra en Croacia junto a su pareja, el empresario uruguayo Carlos Bustin, y fiel a su estilo decidió hacer partícipes a sus seguidores de su tiempo en el viejo Continente. Su agenda incluyó varios paseos en barco por el mar Adriático de día, pero también de noche. En las últimas horas, compartió imágenes de su paseo nocturno por el agua y sorprendió a todos con su osado look total black de brillos y transparencias.

Alfano está feliz en Europa y así lo demuestra en sus redes sociales. Esta semana paseó en barco alrededor de la isla de Korčula y aprovechó para hacer una sesión de fotos sobre el navío. ¿Su look? Un vestido negro al cuerpo con trasparencias y piedras bordadas. La prenda marcaba bien su silueta y se pudo advertir que debajo llevaba un conjunto de ropa interior del mismo tono. Acompañó el outfit con unas pulseras doradas y plateadas y se dejó el cabello suelto para que toda la atención estuviera en la vestimenta.

“Comparto esta noche de luna en el mar que me pone romántica y me hace soñar. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Con quién les gustaría pasar una noche de luna? Todo vale si se trata de soñar. Los quiero y los extraño”, escribió Alfano en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram. Rápidamente, sus seguidores reaccionaron a la publicación. “Bellísima”; “Diosa”; “¡Qué belleza de mujer!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.

Lo cierto es que Grace disdruta a pleno de su estadía en Croacia. Incluso tuvo la oportunidad de conocer algunos de los lugares donde se grabó una de las series más exitosas de todos los tiempos: Game of Thrones. Recorrió la ciudad de Dubrovnik donde se ambientó Desembarco del rey (King’s Landing), capital de los Siete Reinos, y uno de los escenarios más importantes de la producción de HBO y donde se ubicaba el tan anhelado Trono de Hierro.

“Game of Thrones pasa a cobrar vida en el castillo de Dubrovnik. Me sentí Cersei (personaje que interpretó la actriz Lena Headey) caminando por esos pasillos que tenían orejitas (¿quién recuerda a Little Finger?). Castle Rock se llena de murmullos y la imaginación vuela. ¿Quién era su personaje preferido?”, comentó Alfano junto a un video de su paseo por la ciudad croata.

Graciela Alfano y el video de sus vacaciones que se volvió viral

Hace un par de semanas, la exvedette se volvió viral al publicar un video en redes sociales de sus vacaciones en Croacia. En el clip, que superó el millón de reproducciones, se la pudo ver a bordo de un yate y luciendo un traje de baño de dos piezas en color plateado. Disfrutó a pleno de su paseo y se grabó bailando “Mamma Mia”, la famosa canción del grupo ABBA

“Empezar cada día con la alegría y el agradecimiento de poder vivir un día más. Un regalo hermoso es respirar y vivir todo lo bueno que nos ofrece la vida. Comparto este navegar por las divinas islas de Croacia con su gente amable y dispuesta. Los quiero y los bendigo”, en su publicación.

