Graciela Alfano cruzó a Wanda Nara y defendió a la China Suárez: “Mauro Icardi es el responsable”

Este miércoles por la tarde tuvo lugar una de las situaciones más esperadas en el escándalo por la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi: Eugenia “la China” Suárez, quien fue mencionada como la tercera en discordia, hizo su descargo. Frente a esto, la empresaria le respondió con dureza. Si bien muchos opinaron de ese cruce, hubo alguien que habló y no pasó desapercibida: Graciela Alfano. Muy metida en el tema, defendió a la ex Casi Ángeles y arremetió contra el jugador del París Saint-Germain.

“Qué todavía una mujer llame puti** a otra en esta época habla más de ella que de vos”, escribió contundente la exvedette, arrobando a Eugenia. Alfano se refería a la lapidaria respuesta que Wanda emitió luego de que la actriz publicara un comunicado a modo de descargo contra la China, donde manifestó contundente: “De mi familia me encargo yo. De las putit**, la vida misma”.

Graciela Alfano cruzó a Wanda Nara por las palabras que usó para calificar a la China Suárez en su respuesta tras el descargo de la actriz Twitter: @iconoalfano

Luego, Alfano señaló a Mauro Icardi como el culpable de la crisis con su pareja. “El responsable del engaño es él. Los responsables del fracaso matrimonial son ellos. No vos”, manifestó, dirigiéndose a la China, a quien le expresó su apoyo: “Estoy con vos y con toda mujer acosada de esta horrible forma”.

Pese a que la exjurado del Bailando no tiene un vínculo con Suárez, admitió este jueves en declaraciones a radio La Red haberse sentido identificada con lo que manifestó en su carta. Sobre todo, en la frase que dice ‘Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos’.

“Grace”, como le gusta que la llamen, apuntó también contra todos aquellos que cuestionaron la vida íntima de la actriz, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. “Fiscales de camas sin juzgados, defensores de una moral barata y caduca, analistas de patologías humanas sin formación germinan como malezas”, sentenció.

La mujer coronada en 1971 como “Miss Siete Días”, sostuvo que “nadie roba un marido (o mujer)” y resaltó: “Al marido (o mujer) lo perdió hace rato”. En este sentido, apoyó a la China al indicar: “Al matrimonio lo destruyen los responsables de construirlo: los cónyuges”.

Graciela Alfano responsabilizó a Mauro Icardi y a Wanda Nara de su crisis matrimonial y pidió que dejen de criticar a la China Suárez Twitter: @iconoalfano

En este sentido, resaltó que “hacerse cargo del fracaso matrimonial es difícil y remontarlo, más todavía”, haciendo referencia a la presunta segunda oportunidad que la mayor de las hermanas Nara le habría dado a su esposo, de acuerdo a lo que él insinúa en sus redes sociales. “Es más fácil culpar a cualquiera”, concluyó.

Mauro Icardi, el “absoluto responsable”

Alfano remarcó que la Eugenia no tenía por qué saber cómo era la relación entre Nara e Icardi, y puso sobre la mesa la posibilidad de que tuvieran una pareja abierta. “¿La China tiene la obligación de conocer el contrato interno de relación de Wanda e Icardi? Este contrato podría contemplar la posibilidad de una pareja abierta, con tantos permitidos extramatrimoniales para cada parte y más”, opinó.

En este sentido, volvió a apuntar contra el jugador de fútbol: “Quién violó el acuerdo es él”.

Graciela Alfano puso sobre la mesa la posibilidad de que Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieran un matrimonio con "permitidos" Twitter: @iconoalfano

Antes, la exvedette había publicado una fotografía en la que se los veía juntos a Wanda, Icardi y Maxi López, quien era esposo de la empresaria, y recordó el escándalo por la “icardiada” al comienzo de la relación de la empresaria y el futbolista del PSG. Cabe recordar que los dos deportistas eran amigos y compartían el mismo equipo.

“Si Wanda Icardi desprecia a las personas que avanzan sobre una persona casada, ¿porqué se casó con uno?”, disparó Alfano y acompañó esta lapidaria frase con una palabra: “Paradoja”.

Lapidaria: Graciela Alfano recordó el inicio de la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y resaltó que él también se enamoró de una mujer casada Twitter: @iconoalfano

En la extensísima lista de tuits que publicó el miércoles, la mujer que brilló como ícono de belleza argentina remarcó una y otra vez lo injustos que fueron los usuarios y periodistas al demonizar a la mujer y no hacer lo mismo con el esposo de Nara. “En 10 años serán el ejemplo de la estupidez humana. Mujeres ‘acosando como manadas’ a otra mujer, responsabilizándola de un fracaso que no le corresponde”, sentenció. Y cerró: “Hombres felicitando a otro por ‘cambiar un modelo viejo por uno nuevo’, cuando en realidad es quien traiciona y absoluto responsable”.