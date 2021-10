Graciela Alfano habló de todo: desde el romance de Luciano Castro a Mavys Álvarez y Maradona

Graciela Alfano pasó Los ángeles de la mañana y, en un mano a mano con Ángel De Brito, habló de todo: el incidente con su perro [hace unos días mordió a una persona], su gran amistad con Ricardo Fort y la sexualidad después de los 60. Además opinó de dos de los temas del momento: el caso Mavys Álvarez y su relación con Maradona y el romance entre Luciano Castro y Flor Vigna. Por último, se proclamó muy buena haciendo regalos y contó cómo agasajaría a cada angelita.

Tras revelar que está analizando la posibilidad de llevar su vida a la pantalla, la actriz habló de la serie de Ricardo Fort (de la cual será parte) y recordó su vínculo con el empresario millonario. “Nos conocimos en uno de sus viajes porque él quería que mi representante lo representara. Yo fui parte de las personas que lo convencieron para que sea jurado en el ‘Bailando...’ Me parecía un gran personaje”, comentó, quien inmediatamente confesó algo inédito hasta el momento y que da cuenta del tipo de relación que los unía: “Quiero aclarar que el nombre del chocolate Alfafort es por Alfano”, reveló por primera vez.

“El había llegado a ser lo que quería, pero se enojaba mucho y yo le aconsejaba disfrutar más. Tenía su carácter. En Miami, él siempre me ponía en el mejor hotel hasta que un día me invita a su casa y me dio la mejor habitación. Recuerdo que esa noche Virginia Gallardo me toca la puerta y me dice: ‘Grace puedo dormir con vos porque el living es un quilombo’”, rememoró.

Tras negar que haya existido algo más que una amistad entre ellos, Alfano habló sobre otro de sus grandes amigos, Diego Maradona, aunque con este si pasó la barrera de la amistad. “Más allá de lo que fue Maradona, no podemos ni por un minuto distraernos de la defensa de esta mujer (en referencia a la cubana Mavys Álvarez). Hay fotos que son más que elocuentes, hasta parece que tuviera menos de 16, es chocante. No cabe duda lo que sucedió. Es lamentable que Diego esté muerto y no pueda dar su palabra, pero esto no se puede dejar pasar (...) Me parece importante poder hablar de estos temas, poder escuchar a esta chica”, opinó mostrando su solidaridad con la víctima.

Al hablar de cómo es ser una sex symbol después de los 60, Alfano (una de las mujeres ícono de la Argentina) señaló que cada uno es único y le dio algunos tips a las diosas del momento. “Las figuras que quieran ser una bomba sexual tiene que ser así en su vida. Yo soy sexual y después de los 50 uno puede seguir siéndolo. No es que te morís y tenés que ir a tejer batitas. Existe la vida sexual después de los 50, 60, 70, tiene que ver con el deseo, no con la edad”, reflexionó la diva.

Y al hablar de sexualidad, inevitablemente salió el tema del romance del momento entre Luciano Castro y Flor Vigna. Sin pelos en la lengua, la exvedette dio su opinión al respecto. “Ella tenía una historia medio rara con Nico Ochiatto, iban y venían. Ellos dos se reunían y jugaban a los jueguitos, era medio raro. Luciano Castro me da otro perfil de jugador. Me parece que es de los que ponen primera y arrasa, me lo imagino como una locomotora”, lanzó, entre risas.

¡Perro absuelto!

Tras contar que el tema de la casa usurpada en el barrio de Flores lo están siguiendo sus hijos, Alfano se refirió a otro tema por el que fue noticia en el último tiempo: su perro mordió a un diariero de su barrio. “Fue un accidente tonto. El kioskero estaba plumereando y sin querer cuando pasamos le encajó un plumerazo, pero no fue intencional. El perro responde al plumero y lo toca”, aclaró desdramatizando la situación.

“Incluso yo le mostré la foto de la vacuna que la tengo en el teléfono y el seguro obligatorio del perro. Justo estaba el patrullero y vino a ver qué pasaba, pero no fue nada. La denuncia siempre pasa por fiscalía pero el perro no atacó a nadie, atacó al plumero”, repitió para que no queden dudas.

Qué le regalarías a...

Tras definirse como una persona a la que le gusta mucho hacer regalos, la invitada se animó a un juego donde confesó que le compraría a cada una de las angelitas. “Me gusta mucho hacer regalos y me gusta pensarlos. No es lo que cuesta sino pensar en el otro, investigar un poco y eso está bueno”, advirtió antes de ponerse a jugar.

Mientras que a Cinthia Fernández le regalaría algo para que juegue con las hijas porque considera que “es el lugar donde ella es más feliz”, con Maite Peñoñori la apuesta sería más fuerte: “Le compraría un conjunto erótico para que use con su marido porque cuando te casaste hace un tiempo hay que ponerle sal y pimienta”, explicó al tiempo que aclaraba que la prenda iba con un látigo incluido.

En el caso de Mariana Brey, la actriz pensó en unas vacaciones en Las Maldivas porque la ve muy cansada y estresada. Sin embargo, con Andrea Taboada redobló la apuesta, ya que le sugirió una fiesta con varios muchachos, algo que fue muy bien recibido por la angelita.

Quien esperaba muy ansiosa su turno fue Pía Shaw, una de las más beneficiadas por el regalo de la invitada: “A Pía le daría la dirección ejecutiva de un canal. Es una chica muy laburante, conoce todos los estratos desde abajo”. Contra todos los pronósticos, para Yanina Latorre también había regalo, en su caso una empresa para diseñar ropa y zapatos, ya que ella “se viste muy bien, tiene muy buen gusto”.

El último fue Ángel De Brito que se llevó la bendición de Alfano: “Para vos que sigas adelante y se te cumplan todos tus deseos”, remató la exangelita dando cuenta del aprecio que le tiene al conductor del ciclo.