Grammy 2022: todo lo que hay que saber de la entrega de premios, que tienen cada vez más sabor latino

El domingo se realizará una nueva edición de los premios Grammy que produce la industria de la música de los Estados Unidos. La gala será en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, dato que no debemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque es la gran meca del juego y más de uno ya habrá hecho apuestas en torno a si se verán o no cachetazos, como en la ceremonia de los Oscar. Es de esperar que no los haya aunque, aún en el mundo del espectáculo, la realidad puede superar a la ficción y, tal vez, ese traspié en la gran fiesta del cine, que se realizó la semana pasada, aparezca en el guion (al menos en tono humorístico) de Trevor Noah, el anfitrión de esta edición de los Grammy.

Por eso habrá que estar atentos a las señales que traigan la celebración hasta aquí. Desde las 19 la pantalla de E! Entertainment tendrá todo lo que suceda en la alfombra roja, con todo el glamour de los protagonista (un glamour bien distinto del de otras industrias culturales y de entretenimiento, como la del cine). A partir de las 21, TNT se encargará de los premios, los shows y los discursos.

Salvo contadas excepciones, los Grammy no tienen un escenario muy codiciado para las grandes arengas. Pero no hay que descartar nada. En los Latin Grammy cada tanto algunos músicos alzan la voz. Vale recordar que en noviembre de 2015, cuando Donald Trump era todavía un candidato algo improbable a la presidencia de los Estados Unidos, el grupo Maná y Los Tigres del Norte cantaron algunos temas juntos y al final alzaron un cartel que decía: “Latinos unidos no voten por los racistas”. Y en la última edición, realizada el 18 de noviembre, en el MGM de Las Vegas, hubo un gran despliegue en contra del gobierno cubano. Fue cuando Gloria Estefan presentó el show encabezado por Yotuel en el que se interpretó la canción “Patria y vida”, que fue uno de los estandartes sonoros fuera de Cuba ante las últimas manifestaciones populares que se produjeron en la isla. Al final del tema se vieron en la platea algunas banderas cubanas y una mayoría de público de pie. Minutos después, se impuso como “Canción del Año”, frente a otras once que competían en ese rubro.

J. Balvin y María Becerra, el aporte latino a los Grammy Awards

Por supuesto que, fuera de los discursos y las posiciones políticas (¿se hablará de la invasión rusa a Ucrania?), muchas veces hay sorpresas en los tres minutos que dura una canción. Esa es la consigna de los Grammy: ofrecer el mejor espectáculo. María Becerra es la nueva y más reciente figura que se sumó a la grilla artística de la entrega de premios. La cantante argentina tiene agendada una actuación junto al colombiano J Balvin. La dupla es todo un guiño al público hispanohablante que seguirá la ceremonia por dos motivos. En estos premios “anglo” no se mira para otro lado frente al avance del “power latino” que es cada más evidente en las últimas décadas. J Balvin es uno de los artistas latinos con mayor penetración en los Estados Unidos. Por otra parte, las tendencias dentro de las redes tampoco se quedan fuera de este evento. La presencia de María Becerra sobre el escenario es uno de los mejores ejemplos de la participación cada vez más notoria de los influencers en el negocio de la música.

La lista completa de quienes actuarán incluye a John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, Maverick City Music, Aymée Nuviola, Billy Strings, Jon Batiste, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Cynthia Erivo, H.E.R., Lil Nas X con Jack Harlow, Leslie Odom Jr, Nas, Ben Platt, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton y Rachel Zegler, la protagonista de Amor sin barreras.

Reprogramación y nueva sede

La gran fiesta de la música se pospuso por segundo año consecutivo debido al aumento de casos de Covid-19, producto de la aparición de nuevas cepas. La variante ómicron fue la que encendió la alarma y por ese motivo los organizadores, apenas comenzado el año, tomaron la decisión de postergar la premiación. Así, la 64a. fiesta pasó de enero a abril. “Estamos emocionados de llevar los premios Grammy a Las Vegas por primera vez y de poner un espectáculo de primera línea”, explicó Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, a través de un comunicado. Recordemos que el MGM Grand Garden Arena ya era la sede de los premios, pero en su versión latina.

Lejos de contar con las grandes figuras del pop en la pole position de la nominación, el Grammy esta vez tiene al intérprete norteamericano de jazz y soul Jon Batiste en 11 categorías. Es conocido, cada vez más, y su trabajo también se reconoce en la pantalla chica y en el cine, pero no es el candidato más previsible. Detrás del músico, sí, figuran los nombres de los famosos: Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, con ocho nominaciones cada uno; y Billie Eilish –que acaba de ganar el Oscar junto a su hermano Finneas por la canción “No Time to Die” del más reciente film de James Bond– y Olivia Rodrigo, ambos con siete.

En esta combinación de fotos, los máximos nominados a la próxima ceremonia anual de los premios Grammy. De izquierda a derecha: Jon Baptiste, con 11 nominaciones; Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, con ocho cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete.

El rapero Jay Z se convirtió en el artista más nominado en la historia de los premios: 83 candidaturas. Y para los argentinos, este dato puede ser de importancia: Nathy Peluso es candidata por su disco Calambre en la categoría Mejor álbum de rock latino. En esa misma terna compiten Bomba Estéreo con Deja; Diamante Eléctrico con Mira lo que me hiciste hacer (deluxe edition); Juanes con Origen; C. Tangana con El madrileño; y Zoé con Sonidos de karmática resonancia.

Categorías principales y nominados

Mejor álbum. We Are, de Batiste; Love for Sale, de Tony Bennett y Lady Gaga; Justice, de Justin Bieber; Planet Her, de Doja Cat; Happier than Ever, de Billie Eilish; Back of my Mind, de H.E.R.; Montero, de Lil Nas X; Sour, de Olivia Rodrigo; Evermore, de Taylor Swift; y Donda, de Kanye West. De ocho candidatos que se postulaban hasta la edición pasada, este año aumenta a diez.

Mejor grabación del año. “I Still Have Faith in You”, de ABBA; “Freedom”, de Jon Batiste; “I Get a Kick Out of You”, de Tony Bennett y Lady Gaga; “Peaches”, de Justin Bieber; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Right on Time”, de Brandi Carlile; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; y “Montero”, de Lil Nas X.

Mejor artista nuevo. Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, Olivia Rodrigo y Saweetie.

Mejor canción. “Bad Habits”, de Ed Sheeran; “A Beautiful Noise”, de Alicia Keys y Brandi Carlile; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Fight for You”, de H.E.R.; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Leave the Door Open”, de Silk Sonic; “Montero”, de Lil Nas X; “Peaches”, de Justin Bieber; y “Right on Time”, de Brandi Carlile.

Desde la pantalla

La conducción de la ceremonia estará a cargo de Trevor Noah por segundo año consecutivo. Y para la transmisión, TNT contará con los comentarios de Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez. Un poco antes, Heisel Mora y Gerudito, junto a Lety Sahagún estarán realizando notas desde la alfombra roja, para el programa Punto de Encuentro.