La hermana de Thiago de Gran Hermano mostró las heridas tras ser apuñalada y reveló la verdad del ataque

Mientras Thiago Medina ejecuta su estrategia de juego en Gran Hermano (Telefe), en el exterior su familia atraviesa situaciones complicadas. En primer lugar, su padre fue detenido por agredir a una de sus hijas y ahora su hermana fue atacada por un grupo de vecinos: recibió dos puñaladas y debió ser hospitalizada. Tras el gran susto, Camila Medina llevó tranquilidad sobre su estado de salud y detalló en su cuenta de Instagram lo sucedido.

“Quiero comunicarles que gracias a Dios me encuentro bien y fuera de peligro”, anticipó la joven en una publicación en redes sociales que tuvo como fin mostrar las consecuencias de la agresión que sufrió por parte de un grupo de vecinos de González Catán, que intentaron agredir a otro hermano del participante del reality. En las imágenes que publicó la joven se puede observar que recibió dos puñaladas en la espalda y diversos golpes en las piernas y brazos.

Camila Medina reveló detalles sobre la agresión que sufrió (Foto Instagram @camioficial94)

Según su propio relato, los hechos comenzaron el 2 de enero al rededor de las 22.30 h., cuando su hermano -Lautaro- se encontraba en un cumpleaños de una vecina. En la celebración, fue acusado de tomar una jarra de un vecino, quien fue a buscarlo junto a su familia. “Fue una excusa como para pelearse, supuestamente ya tenía bronca hace rato, por lo cual se fueron a las manos. La mamá de este chico lo incitaba a que se agarren a trompadas, pero yo le decía que no se peleen, al no estar de acuerdo”, relato.

Fue en ese momento en el que ella buscaba que la pelea no se llevara a cabo. Ahí habría sido interceptada por la madre del joven involucrado. “Me desafió a pelear, pero yo le dije que no quería. Empezó a insultarme a mi madre y a decir muchas barbaridades, provocándome. Fui a buscar a mi hermano para que entrar y me agarró la hermana por la espalda y me dio 2 puñaladas”, detalló sobre el momento de la agresión. Además, destacó que en el ataque también le tiraron diversos elementos a su casa. En ese momento intercedió personal policial, que la trasladó al hospital por las visibles heridas que presentaba.

Camila recibió diversas heridas tras la golpiza (Foto Instagram @camioficial94)

Para llevar tranquilidad, indicó que actualmente se encuentra en buen estado de salud y no dio detalles acerca de cómo actuará respecto a sus vecinos, debido a que se trata de personas con las que debe convivir en el barrio y la relación, claramente, no es buena.

En cuanto a Thiago, tal como sucedió con el hecho policial que involucró a su padre, no fue notificado sobre lo sucedido en esta ocasión de la agresión hacia su hermana. Cabe destacar que esta medida se toma bajo la decisión de la familia, quien determina si este tipo de situaciones son comunicadas al participante que se encuentra aislado. Sin embargo, el joven oriundo de La Matanza fue informado con el mensaje del exterior sobre la detención de su papá lo que provocó una crisis en él, por lo que recibió asistencia psicológica y de sus compañeros.

