Quién es “Disney” en Gran Hermano

A tan solo unas pocas semanas del comienzo de Gran Hermano (Telefe), ya se generó un enorme nivel de interés del público hacia cada uno de los participantes del reality. En ese contexto, una de las hermanitas más destacadas es Julieta Poggio, también conocida como “Disney” dentro y fuera de la casa.

Ya comenzaron las nominaciones, placas y expulsiones y, de a poco, todos los “hermanitos” revelan sus intenciones, maneras de jugar y costumbres. Hasta el momento, los eliminados fueron Tomás Holder y Martina Stewart Usher, ambos integrantes de “Los Monitos”, el grupo más apuntado por el resto de los concursantes y por la audiencia en general.

Mientras tanto, el resto de los participantes de Gran Hermano 2022 se mantienen en paz y con buena relación, más allá de los subgrupos y la afinidad que pueda darse entre algunos de ellos. Dentro de esa dinámica entra Julieta que, ya desde el inicio, dejó en claro que se lleva bien con las cámaras y que no tiene ningún problema con la exposición.

Julieta Poggio se ganó el apodo de "Disney" en Gran Hermano Instagram / @poggiojulieta

“Tengo 20 años, soy modelo, actriz y profe de danzas. Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario”, manifestó en el video de presentación que se compartió antes de que los 18 concursantes ingresaran a la casa. En ese sentido, se definió como egoísta y sincera, y dejó en claro que no se ocuparía de ninguna de las tareas domésticas.

Tal como contó en aquel video, Julieta es la participante que tiene más experiencia con las cámaras dentro de la casa de Gran Hermano. Es que, más allá de su cuenta de Instagram con más de 135.000 seguidores, que ahora está bajo el control de su hermana, la joven de 20 años ha estado en el cine y en la televisión.

Julieta Poggio es una de las participantes más destacadas de Gran Hermano

Julieta Poggio: entre el cine, la televisión y el modelaje

En 2009 y con solo siete años, esta participante que fue apodada “Disney” en la casa de GH protagonizó la película Papá por un día junto a Nicolás Cabré y Luisana Lopilato. Luego, actuó en el film Hermanitos del Fin del Mundo, junto a Topa y Muni.

En cuanto a televisión, fue parte del elenco de Consentidos, la recordada tira juvenil que contó con figuras como Claribel Medina, Marcelo De Bellis, Natalie Pérez y Michel Noher.

Más allá de este prometedor comienzo en la pantalla cuando era una niña, durante su adolescencia, tomó otro camino y se enfocó más en la parte del modelaje, a partir de lo que construyó una gran base de seguidores en redes sociales.

Los momentos de Julieta Poggio dentro de la casa de Gran Hermano

Desde su entrada a la casa, “Disney” protagonizó distintas anécdotas que fueron muy comentadas por los televidentes. Uno de los primeros fue cuando fue víctima de una broma de “Los Monitos”, quienes le dejaron un preservativo dentro de su cama. En venganza, la joven encerró a los hombres dentro de la habitación.

De todos modos, el momento más comentado por la audiencia se dio durante la última gala de nominación cuando, dentro del confesionario, Julieta votó a Martina y a Juan, y sentenció “#fuera malas vibras”, un hashtag que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

En aquella ocasión, la participante justificó su elección al decir: “Los primeros dos votos se los voy a dar a una persona que no me gusta su actitud, su forma de pedir las cosas. Me parece falsa y careta, que se hace la buenita ahora porque le conviene. Y esa es Martina”. En segundo lugar, apuntó contra Juan porque “no se le cae una sonrisa”.

Julieta volvió a aparecer en los medios en las últimas horas. Esto se dio porque, mientras se cambiaba de ropa, la transmisión de Gran Hermano tomó su imagen, y ese momento se transmitió durante un fragmento del noticiero de Telefe. Luego de aparecer desnuda en la imagen del programa, se comentó mucho en redes la reacción de Rodolfo Barili.

Participante de Gran Hermano se desviste

