Constanza “Coti” Romero, la última eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe) vaticinó quién sería, según ella, el participante que ganaría el reality. La correntina aclaró que ella en realidad no quería que ganara ese concursante y señaló que le gustaría que triunfara Alexis, “el Conejo”, con quien ella mantuvo una relación romántica dentro de la vivienda más famosa del país.

Coti, que dejó el programa tras ser votada por el 67 por ciento de los televidentes, dialogó el pasado martes con Angel de Brito y todo el equipo de LAM (América). Allí habló sobre su actitud dentro del programa y su relación con sus compañeros. Atribuyó todos sus movimientos en la casa, incluso los más cuestionados, como la espontánea contra Julieta y Daniela, a su estrategia dentro del juego y en todo momento defendió la mayoría de sus acciones.

Coti Romero pronosticó quién va a ganar Gran Hermano

En un momento de la charla, De Brito le preguntó a su invitada quemarropa: “¿Quién gana Gran Hermano?”. Entonces, la participante recién expulsada se tomó un momento para pensarlo y expresó: “Yo pienso que quizás pueda ganar Marcos. Quizás no es lo que quiera, pero...”. Entonces, el conductor de LAM le preguntó: “¿Y quién querés que gane?”. “Me gustaría que gane Alexis”, dijo ella, a lo que recibió la rápida réplica del anfitrión: “¡Olvidate! Ni en p...”.

De todas formas, más adelante en el programa, la exparticipante correntina del reality dio una segunda opinión sobre el posible ganador del reality: “Si bien pienso que tiene muchas chances Marcos, me gustaría que gane el Cone pero también veo a Romi y me gustaría, si no entro yo de nuevo, que sea ella quien gane”.

Coti Romero cree que Marcos Ginocchio será el ganador de Gran Hermano

De modo que, en total, el vaticinio de la jugadora correntina sobre quién puede ganar el reality tiene dos candidatos: por un lado, el salteño Marcos Ginocchio o Romina Uhrig, la exdiputada procedente del partido de Moreno. Para rematar su vaticinio con otro deseo, Coti señaló que ella quería que fuera una mujer la que ganara el ciclo 2022 del reality de Telefe.

En otro tramo del programa, la exparticipante aseguró que ella había soñado con que volvía al ciclo. En reiteradas oportunidades, en ese sentido señaló lo que haría “si volviera a entrar” a la casa, pese a que De Brito le repitió cada vez que eso, a esta altura del certamen televisivo, era imposible que ingresara de nuevo alguien más.

Romina también es una de las candidatas de Coti para ganar el reality de Telefe, Gran Hermano captura de video

“Mirá, yo me soñé entrando de nuevo con este vestido azul y estas botas. Me soñé con este vestido azul y hoy tengo este vestido azul”, aseveró la exparticipante, que dijo que también le contó sobre su premonición a los productores del ciclo.

Coti expresó que el que ella quería que ganara el Gran Hermano es Alexis (Conejo), con quien vivió un romance dentro de la casa Captura de video

En otro momento de la entrevista, cuando el conductor quiso saber cómo era tener relaciones en un reality show, en referencia a su romance con Alexis, ella respondió con total desparpajo: “Te olvidás que hay cámaras”. Luego de aseverar eso, añadió: “La primera vez no. La primera vez me dio un poquito de vergüenza, quizás por mi familia. Pero después es una vida normal ahí adentro. Lo que sí, es que todo se siente más aumentado”.

