Gran Hermano 2022: el insólito pedido que le hizo Julieta a su madre en vivo

escuchar

Julieta Poggio se convirtió en una de las participantes más queridas de Gran Hermano (Telefe). Los motivos son varios, pero el que más sobresale es su espontaneidad en cada situación durante la convivencia. Sus reacciones y análisis se convirtieron en divertidos momentos para los usuarios de las redes sociales. En las últimas horas, protagonizó otro épico episodio al enviarle un pedido a su madre.

“Mami, no tengo medias”, expresó Julieta frente a cámara al mismo momento que alzó su pie frente a cámara y mostró cómo el dedo gordo quedaba a la vista. Agustín, a su lado, estalló en carcajadas mientras ella explicaba que los únicos pares que llevó al reality eran de su propia madre.

El llamativo hábito de Julieta que indignó a sus compañeros

En la misma línea, Julieta indicó que previo al ingreso al juego ya se había dado cuenta que no contaba con medias propias, pero en esa ocasión no se hizo problemas, porque le “robaba” a sus padres y a su hermana. Sin embargo, ahora se encuentra en un aprieto, ya que los tres pares que tenía ya no le sirven más por el intenso uso que le dio en estas semanas.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales y se inició una campaña para que a joven influencer deje de sufrir de esta escasez. Recientemente, Santiago del Moro le envió como regalo a Daniela un pegamento de uñas que necesitaba, por ello no se descartaría que la joven pudiese recibir algunos pares de medias para terminar con su problema.

LA NACION