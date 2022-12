Gran Hermano: el grito a Marcos desde el exterior que generó tensión dentro de la casa

escuchar

A poco de cumplirse dos meses de juego, cada día en Gran Hermano (Telefe) trae aparejados cambios de estrategias y planes de juego, que modifican rotundamente el sentido del reality. Las alianzas mutan de acuerdo al avance de las eliminaciones y, en esta última semana, esto se hizo más que evidente. La salida de Juliana revolucionó la convivencia y un pesado ambiente se siente entre los participantes. En este contexto, un grito desde el exterior causó un estado de alerta entre los jugadores al conocer el gran apoyo del público hacia Marcos.

En la madrugada del jueves, luego de la gala de nominación, Maxi y Alexis interrumpieron el sueño de Marcos para contarle la inesperada novedad. “Gritaron que eras el ganador”, expresaron con felicidad, mientras su compañero aún no estaba del todo despierto. La emoción de ambos fue notable apenas alertaron al “primo”, pero este solo se limitó a contestar: “Están locos”.

Sin embargo, no fue solo Marcos quien se enteró de este gesto de apoyo que recibió desde el exterior, y contrario a Maxi y Alexis, algunos participantes no tomaron con alegría esta situación. “Llega a ganar ese tipo...”, comentó Nacho durante una conversación con sus compañeras al momento de enterarse de lo ocurrido. Mientras, Julieta le preguntó a Romina si creía que podría ser el campeón del juego, a lo que la exdiputada no descartó la posibilidad.

Esta respuesta indignó aún más a Nacho, que cuestionó el motivo por el cual Marcos ingresó al reality. “¿Qué dijo en el casting? Igual ojo, quizás que me termina cerrando el o....”, expresó el joven al mismo tiempo que “La Cata” señaló que no tiene un perfil de ganador y que la verdad se sabría al momento de que quede en placa.

Las repercusiones del grito a Marcos

Con el pasar de las horas, las repercusiones no cesaron. Durante el desayuno, todos los participantes -incluido Marcos- hablaban al respecto y Romina no pudo disimular su enojo.“Si el primo ya es el ganador ¿Para qué m.... me quedo? Me voy a la m...”, expresó al momento que se levantó de la mesa que compartía con sus compañeros y se retiró de la charla.

