Gran Hermano 2025: quién ganó la prueba del líder este martes 18 de marzo

Gran Hermano (Telefe) tiene un nuevo líder de la semana. Se trata de un participante ganador de un desafío que tiene ciertos beneficios en el juego, como la inmunidad para las eliminaciones y el poder de fulminar a un compañero para que vaya directamente a la placa de nominados. Esta semana fue el turno de Juliana “Furia” Scaglione, quien reingresó a la casa hace algunos días gracias al Golden Ticket.

Cómo fue la prueba del líder en Gran Hermano

Después de una prueba de equilibrio en la que participaron los jugadores, los ganadores, Santiago “Bati” Larrivey, Juliana “Furia” Scaglione, Luz Tito, Santiago “Tato” Algorta, Juan Pablo de Vigili y Ulises Apóstolo, pasaron a una instancia posterior: un juego de verdadero o falso.

Juliana fulminó a Chiara

Santiago del Moro lideró un juego de preguntas en el que rápidamente quedaron eliminados Juan Pablo y Luz, antes de Ulises, que también tuvo que irse. Unas rondas más tarde, Tato quedó eliminado y la final se disputó entre Bati y Furia.

La polémica jugadora que reingresó a la casa hace unos días respondió una pregunta de aproximación y acertó. ¿En qué año se hundió el Titanic?, la respuesta era 1912, y Furia respondió 1921.

Luego de que gane el liderazgo, los participantes se reunieron frente a la pantalla y Santiago del Moro le pidió a la líder de la semana que fulmine a un compañero. Furia no se guardó su decisión para sí misma, sino que afirmó rápidamente que Chiara Mancuso era la elegida, pero que no iba a dar las razones para no hablar del afuera de la casa. Chiara, por su parte, afirmó: “Me lo esperaba”.

Chiara es la fulminada de la semana

La jugadora fulminada se suma a un listado que ya incluye dos participantes: Eugenia Ruíz —que fue fulminada por Luciana Martínez después de atender el teléfono rojo— y Claudio “Papucho” Di Lorenzo, que fue sancionado.

Cómo ver Gran Hermano en vivo

El reality se puede ver en vivo por televisión o por streaming. En el primer caso, es a través de distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por el Canal 10.

Existen distintas maneras de seguir las galas del reality de forma online. Una de ellas es por el sitio oficial de Telefe, por el cual es posible ver la programación en vivo. Para ello, solo hace falta ingresar a MiTelefe y seleccionar en el menú superior la opción “Vivo”. Por esta página web también se pueden ver los episodios que ya se emitieron.

Cómo ver Gran Hermano en vivo

En tanto, es posible ver la transmisión en vivo a través de la plataforma Pluto TV, que ofrece televisión y streaming gratis. Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa de más de ocho horas diarias en vivo, por Twitch, YouTube y las redes sociales.

A su vez, se podrá ver la transmisión por 24 horas a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los participantes durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas.