Una participante de Gran Hermano contó que tuvo un romance secreto con L-Gante antes de entrar a la casa

Katia “La Tana” Fenocchio es una de las participantes que entró con la edición de Gran Hermano (Telefe) ya empezada. Si bien cuando se presentó parecía que tenía una personalidad fuerte y que se iba a llevar todo por delante, mantuvo un perfil bastante bajo durante toda su estadía en la casa más famosa del país. Sin embargo, esta semana, sorprendió al hacerle un comentario a sus compañeros que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Resulta que, en medio de una conversación casual con el resto los hermanitos, Katia contó que tuvo una relación breve con un famoso cantante de RKT. Cuando lanzó la bomba, Ulises Apóstolo, Selva Pérez, Furia Scaglione y Bati Larrivey, quienes la escuchaban atentamente, intentaron descubrir de quién se trataba.

“¿Vos con la L, no?“, lanzó Ulises para confirmar sus sospechas. ”Algo así“, respondió Katia, un poco nerviosa por su revelación. Si bien casi todos los presentes entendieron de quién se trataba y asintieron con sonrisas cómplices, Selva pidió más explicaciones porque no comprendió el mensaje encriptado. ”No se puede hablar de famosos, Selva”, le advirtió Bati. Sin embargo, Furia no se resistió y le compartió la primicia a su compañera: “Gante, un cantante. El novio de Anda Nara”. En ese momento, todos compartieron miradas y se rieron al respecto.

Furia Scaglione terminó de dar a entender con quién fue el romance

Si bien los participantes mantuvieron los códigos del juego para no recibir una sanción de Gran Hermano, y creyeron que nadie lo notó, el clip no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Esto era de esperarse, ya que, en los últimos días, circularon muchos rumores que dieron cuenta de una supuesta crisis entre Wanda Nara y L-Gante. Si bien las declaraciones de La Tana no parecerían tener nada de malo, cabe destacar que ella entró al reality el 6 de enero, por lo que su encuentro sexual podría haberse dado a espaldas de la mediática.

Wanda Nara y L-Gante, ¿están separados?

En las últimas semanas, cuando empezó a intensificarse la batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara, L-Gante decidió mantenerse alejado de la situación para no meterse en más problemas. Esto no le impidió seguir promocionando su música en redes sociales e, incluso, publicar la venta de entradas para los shows que, en teoría, va a dar en Paraguay y Corrientes con su novia.

L-Gante y Wanda tienen un show programado en Corrientes

Pero, según reveló Yanina Latorre al aire de su nuevo programa, Sálvese Quien Pueda (América), la mediática habría cancelado todos sus trabajos presenciales tras el violento episodio que protagonizó junto a su exmarido en el Chateau Libertador. “Wanda por quince días no puede trabajar ni hacer nada. Se comprometió a ocuparse solo de sus hijos. Ella tenía que ir a Paraguay y Corrientes este finde a un evento con L-Gante y no va a ir. Hoy me llamó un empresario correntino para preguntarme si ella iba a ir, muy gracioso”, detalló la panelista. Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas salieron a aclarar qué es lo que va a pasar con este show ni cómo sigue su relación sentimental.