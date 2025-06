Gran Hermano: la reacción de Juan Pablo cuando le preguntaron por su exnovia

Tras perder frente a Selva Pérez y haber sido eliminado de la Casa de Gran Hermano 2025 (Telefe) con más del 60% de los votos del público, Juan Pablo De Vigili habló con Santiago Del Moro sobre su paso por el reality. En ese sentido, reveló el motivo por el cual se emocionó al escuchar a su exnovia en la dinámica “congelados”. “Por algo no quiso aparecer, igual me debo un cierre“, comentó el exparticipante.

El momento en el que Juan Pablo se enteró que se iba de la casa más famosa del país

“Devi”, como le dicen sus compañeros, se convirtió en uno de los hermanitos más queridos de la casa a pesar de que tuvo diversos cruces, polémicos comentarios e incluso momentos de llanto. Luego de su salida, se mostró sincero y dio a conocer detalles de su situación amorosa con Silvana, su expareja. Fue Del Moro quien le preguntó por qué cuando él entró al reality dijo que no tenía novia y después le mandaba saludos. “No se entendía eso”, dijo el conductor.

Al respecto, el participante correntino dio su explicación: “Ahora cuando volví al hotel estuve mirando y recordando y decía: ¿por qué estaba así? Parecía que yo estaba queriendo negar algo, que no lo quería ver. Había visto cosas que daban la seguridad de que seguía todo bien, que iba a estar, y por eso me sorprende un poco. Pero la realidad es que no estábamos en pareja oficial”. De esta forma, dejó en claro que no tenía una relación consolidada con Silvana.

La exnovia de Juan Pablo participó de la dinámica "congelados" y le dejó un contundente mensaje

Cabe destacar que en febrero, al comienzo de Gran Hermano, la joven participó de la sección “congelados” pero en formato video, que es una dinámica donde los participantes deben permanecer completamente inmóviles, como si estuvieran congelados, cuando se les anuncia la orden a través de los altavoces de la casa. Durante ese momento, pueden ingresar personas del exterior, como familiares o amigos, para interactuar con los participantes, pero estos últimos no pueden moverse, hablar ni reaccionar a la presencia de sus seres queridos.

A través del televisor de la casa, se mostró el video selfie en el que Silvana le dejó un contundente mensaje a Devi: “Hola, Pipi. Solo paso por acá para decirte que estoy bien y que no te preocupes más. Estoy apareciendo porque están insistiendo bastante, y vos también”. Y continuó: “Por lo que veo, te olvidaste de algo que hablamos antes de que entraras. Te pedí y te dije que no quería exponerme, y, en cambio, hiciste todo lo contrario”. “Sé que no fue adrede, que la casa mueve muchas cosas, pero parece que te olvidaste”, le recriminó. Mientras tanto, Juan Pablo veía el video y se le caían las lágrimas. Por último, le dijo que lo que habían hablado seguía igual y que iban a “charlar“ cuando él saliera. “Mientras tanto, te deseo un buen juego... y fuera ese bigote. No soy yo, es la gente. Te estoy contando lo que dice la gente”, concluyó.

Devi junto a Silvana Moa (Foto: Instagram/@jpdevi)

Luego, la modelo hizo un descargo en su Instagram y comentó que ellos ya no eran pareja. En su historia aclaró que desde un principio ella aceptó la decisión de alejarse por un tiempo de él y acompañarlo para que Juan Pablo pueda seguir sus deseos.

El descargo de la exnovia de Devi (Foto: captura X)

En la entrevista con Del Moro, Juan Pablo explicó que ellos tenían un acuerdo en el que dejaban la relación en “stand by”. “La idea era que no se quería exponer. Pero a la vez yo quería visibilizarla para que le sirva en las redes”, se justificó. También se expresó sobre su reacción en la dinámica “congelados” y dijo: “Al día de hoy todavía no sé qué pasó, lo encapsulé en su momento en la casa porque me estaba afectando muchísimo”.

Por último, el conductor del programa le preguntó si aún seguía enamorado de ella y la respuesta fue contundente: “Y hoy por hoy supongo que sí, porque todavía no pude hablar”. “La realidad es que no estuvo en el momento, por algo no quiso aparecer, igual me debo un cierre. Siempre me tomo mucho tiempo por mí”, aseguró Juan Pablo.