Gastón Trezeguet vaticinó quién será el ganador de Gran Hermano 2025

Gastón Trezeguet, panelista de Gran Hermano y conductor del programa de streaming Se picó (RepúblicaZ) opinó quién va a ser el ganador de esta edición del reality que se definirá el martes 24 de junio. En un pronóstico que lanzó el miércoles, el productor acertó la salida de Selva, quien culminó en la quinta posición y se fue de la casa.

Acompañada por Laura Ubfal, Trezeguet siguió con su vaticinio. “La cuarta, lamentablemente y contra todos los pronósticos, es Eugenia. Aunque no me guste, se va y quedan en la final del martes Luz, Tato y Ulises”, indicó, ante la sorpresa de sus compañeros, que lo acompañan en el ciclo de streaming.

Los cuatro jugadores que continúan en carrera en Gran Hermano

En ese hipotético escenario y ante una posible final entre Santiago “Tato” Algorta, Ulises Apóstolo y Luz Tito, el panelista sacó de carrera al uruguayo. “El que se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz”, subrayó.

En lo que sería un mano a mano entre Ulises y Luz, el conductor no tuvo medias tintas y eligió a la concursante jujeña: “Y lo gana Luz. Esto es para mí, porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito y el fandom tiene que elegir y no les gusta. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos”.

Los cuatro finalistas de Gran Hermano

Por lo pronto, la placa positiva de cara a la gran final quedó compuesta con Eugenia, Ulises, Luz y Tato. Uno de ellos bajará de esta nómina y limpiará la escena de cara al próximo martes.