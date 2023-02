El reencuentro de Gastón Trezeguet con una exparticipante de Gran Hermano que revolucionó las redes

escuchar

Con la llegada de Gran Hermano nuevamente a la pantalla, Gastón Trezeguet se convirtió en uno de los referentes máximos del reality. Al igual que Marianela Mirra, el productor analiza a diario las estrategias de los jugadores mediante su cuenta de Twitter y en A la Barbarossa (Telefe). Con todo el revuelo que significó en cuanto a medición de rating, el ex Gran Hermano se mostró en las redes sociales con una vieja participante y generó una revolución entre sus fans.

Debido a la popularidad de Trezeguet, rápidamente se viralizó un nostálgico encuentro con quien fuera su compañera durante la edición 2001 de Gran Hermano. El productor apareció en una imagen junto a Eleonora González.

El productor apareció en una imagen junto a Eleonora González (Fuente: Twitter/Captura de imagen)

“¿Cuándo repetimos Gastón?”, preguntó Eleonora y publicó una foto en blanco y negro de ambos tomados de la mano. “Esperemos que pronto”, respondió el productor junto a un emoji de corazón. Cabe recordar que por aquellos años, ambos consolidaron un buen vínculo que perdura hasta hoy.

No obstante, los seguidores de ambos ex Gran Hermano, no tardaron en reaccionar ante el emblemático encuentro en medio de lo que significa para los amantes del programa este tipo de sucesos. En los comentarios, los internautas manifestaron: “A ustedes jamás los vamos a olvidar, fueron lo mejor de todos los GH. Como los amé, después de ustedes ya no fue lo mismo en todas las otras ediciones”; “Que se haga el reencuentro con todos los ganadores y más populares”, “Pasa el tiempo y sigue todo intacto” y “He aquí los mejores estrategas del reality, pero no estábamos preparados para eso en el 2001″.

El romance entre Gastón Trezeguet y Eleonora González

Durante la primera emisión de Gran Hermano en Argentina, Gastón Trezeguet y Eleonora González se convirtieron en uno de los personajes más queridos por el público debido a su profunda relación que derivó en una ceremonia de compromiso entre los participantes. A pesar de ese efímero instante televisivo, el romance entre los dos no prosperó. Años más tarde, el productor se refirió a sus vínculos y negó haber tenido parejas.

En la última edición de PH Podemos Hablar (Telefe) en octubre del año pasado, Andy Kusnetzoff pidió que pasen al punto de encuentro quienes “viven o vivieron una verdadera historia de amor”. Fue allí donde Trezeguet sorprendió a todos al omitir su paso adelante. “Me preocupa que Trezeguet no pasó y eso que vimos el casamiento con Eleonora”, bromeó el conductor.

“Para mí lo que estamos escuchando es arameo”, expresó en relación a los relatos de sus compañeros de entrevista grupal. “¿Por qué?”, quiso saber Kusnetzoff, y Trezeguet amplió su respuesta con algo de indignación: “No puedo creer que todos están bien en el amor. Todos tienen pareja, a todos les fue bárbaro”, disparó.

Uno de los momentos cumbre del reality show: el "compromiso" de Eleonora y Gastón, ante la sonrisa de Tamara

“Yo jamás tuve novio”, reveló de inmediato el productor. E inistió: “Tuve más parejitas mujeres en mi infancia… nunca tuve una pareja. No me pasó”.

“¿Te enamoraste?”, indagó entonces el conductor. “No. Eso es lo que te decía. No me enamoré. Y como no me pasó, no lo sufrí”, afirmó.

“¿Nunca hiciste el amor, Gastón?”, dijo Kusnetzoff en busca de una reacción del invitado. “Y, no estuve enamorado. Así que todo lo que hice fue todo menos amor”, sentenció, y tras una mención de nuevo a Eleonora, Trezeguet aprovechó para mandarle un saludo. “Le mandamos un beso enorme que formó su familia”, cerró.

LA NACION