Lo invitaron a TyC Sports a hablar de su equipo y lo comparó con Alfa de Gran Hermano

El reality Gran Hermano empieza a estar en boca de todos. Como un símbolo de la cultura argentina, la casa más famosa del país no solamente brinda material para los televidentes que están del otro lado de la pantalla. Además, enlazado con el boom tecnológico de la nueva era, es recurrente observar fragmentos de videos de lo que sucede dentro de la misma, con las ocurrencias que tiene cada participante, quienes se las ingenian para elaborar estrategias y así perdurar en el juego.

Al tener una trascendencia importante en la población, las acciones que suceden en el reality se pueden trasladar a otras situaciones de la vida como para tener un parámetro de lo que se quiere explicar. En el caso del fútbol, otro de los vehículos de dispersión que existen dentro de la sociedad, Israel Damonte, director técnico de Sarmiento de Junín, actualmente en Primera División, asistió al programa La noche de TyC Sports conducido por Daniel Retamozo y estableció un paralelismo entre su equipo y Gran Hermano.

Luego de lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino, Damonte cargó contra quienes opinaban sobre su manera de jugar, pero que nunca habían visto un partido de Sarmiento. “No nos vio nadie a nosotros. Solamente el hincha y después los rivales cuando les tocaba jugar con nosotros”, comenzó el exjugador de Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz, entre otros.

Israel Damonte estableció un paralelismo entre Sarmiento de Junín y Gran Hermano

En continuado, Damonte, se refirió a las opiniones formadas en la red social Twitter, las cuales, a veces, tienen un tinte malicioso sin saber realmente del tema y con el objetivo de generar interacciones en las cuentas: “Hay un mundo en Twitter, que yo también consumo, y me pongo a pensar si este programa fuese de chimentos: vamos a hablar de Gran Hermano. Yo no la vi nunca esta edición, pero si veo Twitter y me guío por el título, te la piloteo, te puedo decir que hay un tipo que usa un pañuelo con Leonardo Favio (por Alfa) y te digo que es un crack”.

A partir de ese relato que empezó a construir, el periodista Pablo Lamédica intentó buscarle una forma de simplificarlo y deslizó: “Vos querés decir que muchos opinan sin ver”. Al asentir con esa aseveración, el orientador táctico de Sarmiento retomó su línea de pensamiento a la que incluyó al Alfa como denominador común: “Yo te digo que él es crack, pero después te digo que no me gusta porque no es maradoniano y cuando le festejaron el cumple de Maradona se echó para atrás”.

Walter Santiago, más conocido como el pseudónimo de Alfa dentro de la casa, estuvo incluido en las últimas dos nominaciones del programa. Con un perfil que, a veces, desencaja entre sus compañeros, fue enviado a placa en dos ocasiones y en la misma cantidad de veces, un participante -primero, Martina y luego Maximiliano- decidieron que no siga en esa condición debido al beneficio que adquieren en el desafío de liderazgo, el cual se utiliza para retirar a uno de los nominados del veredicto del público.

