Gran Hermano: Julieta se quedó con el tercer puesto del reality y no pudo ocultar su reacción

Al inicio de la gala de este lunes, Santiago del Moro adelantó que Julieta Poggio se quedó con el tercer puesto con el 19,66% de los votos, por lo que ahora la final se disputará entre Marcos Ginocchio y Juan Ignacio Castañares. El conductor, lejos de demorar el programa y estirar la expectativa, se despachó con el veredicto de la gente.

Julieta se quedó con el tercer puesto en gran hermano

Al momento de conocer la noticia, la influencer celebró la decisión del público y se alegró porque saldría de la casa. “Me voy”, fue lo primero que gritó entre lágrimas y una sonrisa. Al instante de tener noción del comunicado, los tres finalistas se fundieron en un profundo abrazo.

“Gracias Santi, no puedo creer que me voy”, dijo Julieta. En tanto, mientras se dirigió hacia la puerta general, Gran Hermano le dedicó unas sentidas palabras tras su paso por la casa más famosa del país: “Quiero agradecerte por llenar esta casa de sonrisas, de frescura, de belleza. De mucha, pero mucha alegría. Esto no es un final, sino es el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Creeme. Hasta siempre, un beso grande”. Luego de su salida, se dirigió hacia el estudio en donde fue recibida por el conductor del programa, su familia y los exparticipantes.

Minutos antes de conocer la decisión final del público, Julieta expresó en una primera interacción con Del Moro sus sentimientos y el por qué debía convertirse en la ganadora del reality, resultado que con el correr del tiempo no fue satisfactorio. “Esta fue una de las mejores experiencias de mi vida porque es única en todos los aspectos que puedas imaginar. De acá me llevo recuerdos inolvidables, amigos, recuerdos inolvidables. Si hoy estoy acá es por la gente, le quiero agradecer porque sin ellos no sería posible. Gracias por bancarme como soy, durante esta semana y durante estos meses, que fueron un montón. Estoy muy contenta, ya me siento ganadora”, concluyó la actriz.

