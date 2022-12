Gran Hermano, en llamas: Santiago del Moro se hartó y le aclaró a Juliana por qué la expulsaron

escuchar

La gala del lunes fue una de las mejores de la edición 2022 de Gran Hermano (telefe) porque hubo una expulsada y el reingreso de tres participantes que habían sido eliminados. Al día siguiente, Juliana asistió a El Debate a hablar de su accionar en sus escasos días y Santiago del Moro le explicó por qué la expulsaron.

El fin de año de Gran Hermano iba a estar cargado de novedades por el reingreso de algunos participantes. La primera fue Juliana, que tuvo los votos suficientes de sus excompañeros para reingresar, y los siguientes fueron Daniela, Agustín y Lucila, quienes fueron elegidos por el público.

Santiago Del Moro habla con Juliana tras su expulsión

Sin embargo, en su escasa estadía de cinco días, Juliana quebró la norma de dar información del afuera dentro de la casa en reiteradas oportunidades. Asimismo, fue advertida tanto por los altavoces del reality como en el confesionario de Gran Hermano.

Si bien la participante no reveló detalles importantes que hicieran a la convivencia de la casa, incumplió la regla de proporcionar información del exterior. En principio, Gran Hermano había tomado la determinación de dejarla en placa y quitarle la posibilidad de nominar y de participar de la prueba del líder, pero conforme pasó el fin de semana, las infracciones se incrementaron y se tomó la peor decisión.

Santigo Del Moro le explica a Juliana por qué fue expulsada de Gran Hermano

Santiago Del Moro: “Ahí arrancaste mal”

Este lunes se tuvo que retirar de la casa y ni siquiera pudo agarrar sus pertenencias. Y en El Debate (telefe) Santiago Del Moro habló con la participante.

“Hace unos días entraste por el ‘Cone’, que te eligió a vos. Volvés a entrar. Lo primero que noto tuyo es cuando lo abrazás a Nacho y le decís: ‘Morita te manda un beso’. Ahí arrancamos mal. Después pasaron los días y se te fue advirtiendo, y vos continuaste”, indicó el conductor.

“Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una sanción previa de la cual nunca me enteré”, respondió Juliana y luego agregó: “”No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo”.

“Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera”, manifestó la exparticipante.

En ese momento, Santiago Del Moro le explicó: “Gran Hermano no saca a alguien porque sí. Para que lo haga tiene que ser por motivos extremos. Puede ser de agresión física, es decir, por cosas delicadas. Pasa que Gran Hermano te advirtió”, señaló el conductor antes de mostrar todas las conversaciones en las que Juliana brindó información del afuera.

En el compilado, lo primero que le dice Santiago es: “Recordá que no podés decir nada del afuera porque serás sancionada”.

Luego de ver sus comentarios, la exparticipante señaló: “Yo creo que el tema de hablar mucho sobre lo que yo había visto afuera por Pluto y demás, sentía que no eran comentarios relevantes o de gran importancia o que le podía afectarle a algún participante”.

No obstante, Juliana reconoció su error en algunos comentarios que afectaban al juego, como el de “Dudo que Daniela vuelva con Thiago” a su pareja Maxi. Su pronta salida le abrió la posibilidad a un participante más, que en ese caso fue Lucila, quien fue la tercera con más votos del público.

