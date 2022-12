Gran Hermano 2022: Camila fue sancionada y tuvo un ataque de llanto que enmudeció a sus compañeros

escuchar

A menos de 24 horas de la expulsión de Juliana de Gran Hermano (Telefe), hubo una nueva sanción. La nueva participante, Camila Lattanzio, fue quien recibió una fuerte medida por parte de la producción del programa, luego que al igual que la eliminada, diera información del exterior. Se trata de la primera advertencia para la jugadora, que reaccionó contra sus compañeros al escuchar la decisión de la producción ante su infracción.

“Gracias por no expulsarme”, expresó en primera instancia Camila luego de que Gran Hermano le comunicara frente a todos que no podría emitir su voto en la nominación y que se encuentra en placa directa.

En medio de la emoción que le provocó esta noticia, apuntó contra sus compañeros con un sorpresivo tono: “No les voy a decir un p... más”. Acto seguido, se levantó furiosa del sillón y se dirigió a la habitación entre lágrimas.

Sanción a Camila

Una vez en soledad, la joven oriunda de Ituzaingó rompió en llanto, mientras abrazó a su oso de peluche. Ninguno de sus compañeros se le acercó.

Pocos minutos más tarde, regresó al living y tomó nuevamente su lugar en el sillón mientras se mostró aliviada por no ser expulsada. Al verla en ese estado, Ariel le habló dijo: “Ya está Cami, controlate. Pensá antes de hablar, que te sirva de experiencia”.

Sin responderle a él, Camila se dirigió a Julieta y Daniela y les dijo que estaba feliz de que la sanción no haya sido más grave. Sin poder contener el llanto, lanzó tajante: “Chicos, no les voy a decir más nada. Pensé que me iban a echar”.

En ese momento, las miradas se posaron en Maxi, dado que horas antes su novia, Juliana, fue expulsada del juego por la misma razón.

LA NACION