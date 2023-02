Gran Hermano: Nacho estalló al comprobar que Julieta pasó varias días sin bañarse

escuchar

Los días en la casa de Gran Hermano (Telefe) se debaten entre el cansancio por el tiempo transcurrido, el juego de alianzas y nominaciones y las actividades programadas para la producción. A todo eso hay que sumarle, claro, la rutina habitual y personal de cada uno de los participantes, que no siempre pasa inadvertida.

En las últimas horas Julieta Poggio se adueñó del foco de atención pero no por las mejores razones. En efecto, sus compañeros detectaron que había pasado mucho tiempo sin bañarse, por lo que enseguida comenzaron los reclamos.

“¿Julieta se bañó después de la prueba semanal?”, indagó Nacho frente a Lucila, Romina y Alfa. La respuesta fue al unísono: “No”. “¡Qué terrible! Tiene que bañarse, ¡no puede ser tan sucia!”, agregó el joven entre la indignación y la sorpresa.

Julieta admitió que no se bañó durante tres días

La Tora tomó con humor el asunto e indicó que la influencer tenía a favor que no se le engrasaba el pelo, dando por hecho que este aspecto le otorgaba más días si tener que pasar por la ducha. Este detalle indignó al joven de 19 años que enseguida acotó: “Vos te tenés que bañar porque estás sucio, no por el pelo”.

Lejos de tratarse de meras especulaciones, fue la propia Julieta que reveló que fueron tres días los que pasó sin realizarse la tradicional higiene personal. “Desde el miércoles no me baño”, le indicó a Daniela en una charla íntima, su compañera se alertó al detectar que habían pasado más de 72 horas desde aquel entonces y le sugirió que no vuelva a repetir la información, quizás para cuidar su imagen.

La influencer le hizo caso a su amiga y no difundió aquel dato. Sin embargo, el tema ya dio que hablar entre sus compañeros en la casa y también entre los espectadores y fanáticos del programa.

LA NACION