La noticia sobre la relación amorosa entre Fátima Florez y Javier Milei sorprendió a todos. La pareja se conoció el pasado 3 de diciembre del 2022 en un programa de Mirtha Legrand y la buena onda fue inmediata. Sin embargo, ella estaba todavía en pareja con Norberto Marcos y apenas hubo miradas, sonrisas y charla.

Un tiempo después, ella fue con su espectáculo a Ituzaingó, cerca de la casa de Milei y pidió que lo invitaran. Si bien él no pudo asistir, quedaron en contacto y a partir de ese momento comenzaron a chatear. El propio candidato a presidente confirmó en Intrusos del espectáculo (América) que ambos se están conociendo. “La primera vez que nos vimos fue en el programa de Mirtha Legrand. En ese momento yo estaba comprometido y ella también. Miradita va, miradita viene, quedamos en contacto y un día nos empezamos a ver de otro modo. Estamos muy felices”, contó Milei. Fátima, más celosa de su intimidad, solo contestó: “Estamos muy bien”.

Marina Calabró, que dio la primicia en el programa de Radio Mitre Lanata sin filtro, sumó más información: “El día que ganó en las PASO 2023 Milei le agradeció a su hermana, a sus perros y a 540, que es una suerte de código para referirse a Fátima Florez. Le dice así porque dice que Fátima le dio una vuelta y medio, entonces el 540 representa tres etapas de cambio de 180°”.

Su primer gran amor

El hombre que acompañó a la humorista durante más de veinte años es Norberto Marcos, también productor de todos sus espectáculos. Se conocieron en 2001, en Perú, donde ella había ido a hacer un casting para un programa que nunca salió al are. “Fue algo mágico. Yo creo en el destino y lo que sucedió entre nosotros estaba escrito. Fue un flechazo, enseguida me tiró los perros pero de a poco, porque es muy caballero. Cuando me vio me dijo: ‘vamos a llegar muy lejos’”, contó muchas veces ella sobre el inicio de la relación. “Mi marido me conoció virgen, cuando yo tenía 19 años. Fue amor a primera vista, como que nos conocíamos de otra vida. Fue mi primer novio, mi primera pareja, mi primer ¡todo!”, señaló en varias oportunidades.

Fátima Florez y Norberto Marcos, su expareja

Aunque ella lo llamaba marido, nunca se casaron. A modo de chiste él le propuso casamiento un día que Fátima fue como invitada al programa Flor de equipo, que emitía Telefe. Entonces llamaron en vivo a Marcos que le dijo: “Amor, ¿te querés casar conmigo”. A lo que ella respondió: “Tengo una inclinación del setenta por ciento al sí, pero Analía (Franchin) me hizo dudar. Pero sí”, respondió con humor. Luego, poniéndose más seria, agregó: “Mi sentimiento es mucho más grande que un papel firmado, que un día en especial. No estamos casados, pero es como si lo estuviéramos”.

Nunca se casaron y ella decía que no era un pendiente. Pero que sí le hubiera gustado ser madre. “Nuestro único pendiente es tener un hijo, para completarme como mujer. Es la prioridad. ¡Ojalá vengan dos juntos! O tres: mellizos o trillizos me encantaría mucho”, contó en Incorrectas, un programa que conducía Moria Casán.

Él es 21 años mayor que ella, pero la diferencia de edad nunca fue un problema. Formaron una pareja en la intimidad y una sociedad en los negocios. Desde que se conocieron, él fue el creador y productor de todos los espectáculos de Fátima. Dicen que fue él quien descubrió su don de imitadora en la intimidad y poco a poco fue pergeñando su carrera. Hasta el verano pasado decidía todo, desde los contratos y arreglos comerciales hasta el contenido del espectáculo. Ella confiaba ciegamente en él. También fue Marcos quien le puso el nombre artístico, porque ella en realidad se llama María Eugenia.

Javier Milei y Fátima Florez en el programa de MIrtha Legrand (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Siempre fueron de bajo perfil. No hablaban de su vida privada hasta que el verano pasado se supo que la pareja estaba pasando por una crisis fuerte. Se separaron en marzo. Se habló de infidelidades de él y hasta de estafas y mentiras, pero son rumores de los que ellos jamás hablaron. “No me gusta decir la palabra ‘separados’. Estamos viviendo en casas separadas, pero estamos unidos por el amor, porque nos seguimos amando y nos seguimos queriendo”, contaba Fátima en LAM (América) hace unos meses. Me hace mal porque estuvimos toda la vida juntos. Yo no quería esto”. En ese momento, Florez le contó a LA NACION: “Estamos en un impasse, pero nos queremos”.

Por su parte, Marcos decía en Intrusos: “Es una separación como en cualquier matrimonio, una crisis. Decidimos tomar distancia por un tiempo. No hubo ni terceros ni estafas, simplemente la pareja se desgastó. No nos estábamos llevando bien, discutíamos más de la cuenta, entonces nos separamos por un tiempo para resolver esto de alguna forma. Se hace muy duro, son muchos años compartiendo la vida y el trabajo. Seguimos siendo muy buenos amigos, seguimos hablando, trabajando”, decía Marcos. “Compartimos la misma pasión, el mismo sueño y a veces se hace duro. Somos dos personas grandes, inteligentes, que nos queremos, entonces es mejor separarse a hacerse daño”, reconocía.

En ese momento, también le preguntaron sobre la posibilidad de que Fátima rehiciera su vida amorosa con otro hombre. “No es algo que me haya planteado. Son muchos años juntos. Trabajo todos los días para reconquistarla. Que decida libremente su futuro, su vida. Yo estoy para apoyarla y amarla”, respondía él.